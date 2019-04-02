Алкоголизм - лечить, управленцев – подбадривать

13 апреля в селе Верхние Киги состоялась первая встреча участников праймериз с секретарями местных и первичных отделений партии. Каждый кандидат должен встретиться как минимум с половиной секретарей «первичек».Кандидаты представили свои программы и предложения по развитию региона.озабочен оттоком молодежи. «Ежегодно не менее 5000 выпускников уезжают учиться в другие регионы и там остаются. Мы должны переломить эту ситуацию», - сказал он.Кандидат считает необходимым ужесточить наказание за продажу суррогатного алкоголя, уменьшить часы его продажи. Он один из авторов законопроекта о принудительном лечении алкозависимых. Также Зариф Байгускаров акцентировал внимание на закредитованности населения.В границах моногорода Кумертау действует территория опережающего развития.отметил, что сегодня для развития муниципалитетов требуется интенсивное сотрудничество с институтами и фондами развития и федеральными структурами.уже готова собственная программа - в первую очередь по поддержке малого и среднего предпринимательства. По мнению кандидата, принятие закона о самозанятых поможет многим легализовать свою деятельность. Важно создать для малого бизнеса комфортные условия, предоставив различные льготы.отметил, что у населения республики сегодня большой запрос на справедливость.- Поэтому чиновники не должны бояться общаться с людьми. Мы должны их выслушивать и четко объяснять, что и зачем делаем. Данные обещания - выполнять. А если по каким-то причинам не получилось сделать обещанного, то иметь силы в этом признаться и извиниться перед людьми, - сказал он.Одной из стратегических задач он назвал борьбу с суррогатным алкоголем, бытовым пьянством и алкоголизмом. Созданию комфортных условий проживания должно послужить планируемое в сельских районах выделение земельных участков под строительство с готовой инфраструктурой. Также на селе, по словам руководителя региона, нужно активно развивать малый бизнес, создавать для этого инфраструктуру, искать разные подходы, разобраться с отсутствием понимания со стороны местных властей.Радий Хабиров рассказал и о своем видении развития санаторно-курортной системы: наряду с развитием крупных санаториев нужно развивать и небольшие дома отдыха и турбазы, кемпинги. Это перспективное направление для бизнеса. Туристическую привлекательность республики должно повысить и открытие геопарка в Салаватском районе.Важной частью нашего культурного своеобразия должны быть коневодство и конный спорт. Уделить внимание его развитию и организовать профессиональное обучение тренеров и наездников попросили представители Дуванского района. «В мае пройдет отдельное совещание по развитию коневодства», - пообещал Радий Хабиров.Участникам праймериз «Единой России» предстоит провести еще три такие встречи. 27 апреля в Учалах они обсудят проблемы экологии и развития промышленности, 18 мая в Уфе пройдет дискуссия о будущем Уфимской агломерации, а 29 мая в Нефтекамске - о молодежной политике. 8 июня на своей региональной конференции единороссы определят кандидата, который пойдет от партии на выборы главы Башкортостана.Иван ЗАРОКОВ.