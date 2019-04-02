Здесь будет город-сад

- Совместно с уборкой проводим посадку елей для того, чтобы юбилейный объект выглядел к началу Международных детских игр благоустроенным и нарядным, - прокомментировал Олег Александрович. – Полностью он будет готов к 30 мая, тогда же произойдет приемка Центра.По словам специалиста компании «Оазис», занимающейся ландшафтным дизайном объекта, всего на аллее будет высажено 70 деревьев-крупномеров, а газоны засеют специальной травой. Акция проводилась в рамках республиканской «зеленой» программы, сотрудники администрации района поддержали ее, выйдя с лопатами и граблями. Подготавливая почву вокруг саженца, Олег Котов рассказал, почему для посадки выбрали именно ель:- В хвое содержатся эфирные масла, которые обладают антибактериальными свойствами. Поэтому иметь такие деревья на территории детских учреждений – это полезно для здоровья ребят.Чуть пониже аллеи студенты собирали мусор, который увозила коммунальная спецтехника. Тысячи горожан вышли помочь в работах по благоустройству района, основными площадками стали территории по ул. Революционной, около школы № 4, стадион «Водник» и Затонский пляж. Участниками субботника и спецтехникой была охвачена площадь в 540 тысяч квадратов, 34 из которых – парковая зона. Силами коммунальных служб собрано и вывезено 21 рейсом 283 кубометра мусора.Фронт выполненных работ был широким, а виды разнообразными: горожане совместно с работниками жилищно-коммунальной сферы убирали мусор на улицах, во дворах, в парках и скверах города, мыли фасады и витрины зданий, ремонтировали и красили детские игровые площадки, ограждения газонов, бордюры, заборы, контейнеры для твердых бытовых отходов, скамейки, высаживали саженцы, обрезали деревья и кустарники, приводили в порядок территории промышленных предприятий, торговых, лечебных, медицинских, образовательных учреждений и организаций.- Все мы наводим порядок не только на своих территориях, но и за ее пределами, - отметил Олег Котов. - Жители многоквартирных домов, так же, как и частного сектора, очищают свои дворы и придомовые территории. У тех, кто выходит на уборку каждый раз, это уже вошло в привычку. Ведь они знают, что чистота вокруг зависит от каждого, и только вместе ее можно сохранить.Зиля БАДРИЕВА.