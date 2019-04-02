Колясочник ждет помощи

- Посижу на улице, затем приходится ждать возле подъезда какого-нибудь здорового мужчину, который смог бы меня подтолкнуть, - рассказывает пенсионер.С проблемой доступной среды столкнулись и жители соседнего дома №19. Здесь через многоэтажку проходит сквозная арка, где тоже есть высокая лестница из десяти ступенек. По словам уфимцев, в доме проживают молодые семьи с младенцами и детьми-инвалидами. Спускаться по лестнице – сплошная проблема. Жильцы обращались в различные инстанции, чтобы решить вопрос, но сделать это так и не удалось. По словам представителя управляющей компании, пандус можно установить лишь по желанию большинства собственников квартир.- Мы безотлагательно выехали на встречу с ними. Пригласили представителей управляющей компании. Проблема острая, ее необходимо решать. В первую очередь обратимся в администрацию района, будем анализировать, где можно найти средства на установку пандусов. Будем добиваться, чтобы создать все условия для передвижения, - рассказал