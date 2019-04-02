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Колясочник ждет помощи

Автор: cmanager от Вчера, 09:52
Колясочник ждет помощиЧтобы попасть в квартиру, 86-летнему жителю дома №17 по улице Вологодской приходится подниматься по самодельному пандусу, который смастерил его сын из досок.

- Посижу на улице, затем приходится ждать возле подъезда какого-нибудь здорового мужчину, который смог бы меня подтолкнуть, - рассказывает пенсионер.

С проблемой доступной среды столкнулись и жители соседнего дома №19. Здесь через многоэтажку проходит сквозная арка, где тоже есть высокая лестница из десяти ступенек. По словам уфимцев, в доме проживают молодые семьи с младенцами и детьми-инвалидами. Спускаться по лестнице – сплошная проблема. Жильцы обращались в различные инстанции, чтобы решить вопрос, но сделать это так и не удалось. По словам представителя управляющей компании, пандус можно установить лишь по желанию большинства собственников квартир.

- Мы безотлагательно выехали на встречу с ними. Пригласили представителей управляющей компании. Проблема острая, ее необходимо решать. В первую очередь обратимся в администрацию района, будем анализировать, где можно найти средства на установку пандусов. Будем добиваться, чтобы создать все условия для передвижения, - рассказал председатель общественного совета «Народный контроль» Алексей Прокофьев.

Агния АСТАФЬЕВА.
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Категория: Вторник

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