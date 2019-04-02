Куда пропал хозяин?

На прошлой неделе на перекрестке улиц Зорге и 50 лет СССР появился нелегальный киоск. Расположился он прямо на брусчатке, тем самым нарушил не только правила благоустройства, но и дорожного движения. Хозяина этой «недвижимости», к сожалению, пока установить не удалось.
- Владелец возвел свой ларек без разрешительных документов: он не включен в схему, не имеет договора аренды. И ни одна служба города понятия не имеет, как и откуда появился объект, - говорит начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района Ильгиз Хафизов. – Киоск не работает, возможно, собственник выжидает – будет ли реакция со стороны муниципалитета.
На павильоне для бизнесмена оставили уведомление с просьбой обратиться в администрацию: в указанные сроки он должен вывезти конструкцию. Если же владелец не объявится, то его имущество будет демонтировано силами городских служб.
- Как правило, прежде чем снести киоск, мы публикуем объявление в СМИ о поиске владельца и ждем 10 дней, - объясняет Ильгиз Фаилович.
Освободившееся место вполне могло бы быть передано другим заинтересованным бизнесменам. Однако именно здесь, в зоне перекрестка, размещать торговые точки запрещено. Киоск нарушает не только требования городской застройки, встав на газоне и на маршруте инженерных сетей, но и ограничивает зону видимости водителям, создавая препятствие при повороте. А рядом - пешеходный переход, где возникает прямая опасность для людей.
- В случае, если так и не дождемся «пропавшего» предпринимателя, привлечем технику из Управления по содержанию и благоустройству района и вывезем объект на специализированную стоянку, где хранятся незаконные постройки, - продолжает Ильгиз Хафизов. - Собственнику придется возместить все затраты, которые понес муниципалитет в связи с эвакуацией киоска: работу крана, рабочих, потраченного времени. Так что сумма окажется довольно круглой.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Подпись к фото: Киоск установлен в неположенном месте на улице 50 лет СССР, 2.
КОРЗИНКА:
В минувшем году в районе было ликвидировано 10 объектов: среди них торговые павильоны, металлические конструкции и ларьки для продажи фруктов и овощей. Демонтированы четыре нестационарных торговых объекта, установленных без разрешения.