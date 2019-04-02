Нам поможет карта

Улица Пугачева, час пик. Десятки ревущих машин: легковые, грузовики, автобусы. Транспортная артерия кипит движением. Но не все подвластно ее закону, в глаза бросается техника дорожных рабочих, перекрывшая одну из полос. Хотя и они торопятся: латать ямы нужно быстро, с учетом времени на застывание асфальта.
- Еще неделю назад использовали литой. У него технология другая, но главное, что позволяет работать в самом начале весны. Сейчас тепло устоялось, потому применяем мелкозернистый состав, - рассказывает дорожник Алексей Силин.
Череда оттепелей и заморозков, характерная для межсезонья, не лучшим образом отразилась на качестве дорожного полотна. Так, очередная выбоина появилась в аккурат перед мостом через реку Уфу. Тем неприятнее, что она почти не бросается в глаза. Но попади автомобиль в нее колесом – и аварии не избежать.
Запустив двигатель компрессора, рабочие подключают отбойные молотки. Минута – и колдобина как бы расширяется. На молчаливый вопрос специалисты отвечают: так надо. А чуть позже, когда она становится квадратной формы, объясняют, в чем дело:
- Снег, дождь, смена температуры. В результате по краям асфальт изъеден микротрещинами. Надежной сцепки он не даст. Зато обретет вторую жизнь.
Сжатый воздух, шипя, выметает пыль и мелкие камушки. Перед этим стесанный камень забросили в кузов грузовика. Как поясняет водитель, своего часа порода будет ждать в специальном хранилище. А в назначенный срок пойдет на укрепление грунтовых дорог.
- Транспортная нагрузка на улицу высока и растет с каждым годом. Этот фактор - решающий в образовании ям. Залатать их необходимо в самое короткое время, - говорит директор МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района Газизьян Ахметьянов, - здесь трудится бригада наших специалистов под руководством мастера Ильшата Балдыбыева.
Очищенная поверхность покрывается блестящими черными полосами. Так выглядит битумная проливка, на которую и будет уложен горячий состав. Один из рабочих командует: «Можно укладывать!» Взревев двигателем, к яме подъезжает трактор, ковш его закрыт пологом.
- Только с завода, не успел еще остыть. Температура – градусов 180, не меньше! – говорит водитель, откидывая брезент.
Терпкий запах горячего битума почти «взрывает» воздух. Но рабочие к этому привыкли. Быстро орудуя лопатами, они разбрасывают массу ровным слоем, не давая ей рано остыть.
От черной смеси идет пар, сквозь него видна щебенка небольшого помола. Собственно, потому состав и называется мелкозернистым. Тот, в котором крупная порода, обычно укладывается в основание дороги. Его свойства позволяют держать давление. У мелкой фракции задача другая – выдержать трение сотен колес.
- Мало кто знает, из чего состоит асфальт. Между тем его приготовление считается сложным техническим процессом. Какая попало щебенка здесь не применима, нужна с большим индексом жесткости. Про качество битума скажу то же самое. Слишком мягкий не выдержит летнего зноя. Потому применяются высокоплотные марки. А еще добавляется присадка из минерального порошка, она улучшает характеристики, - считают мастера асфальтоукладки.
Насколько это возможно, дорожники стараются работать ночью, когда нет машин. Здесь тоже есть своя специфика. Столбик термометра падает, а при низкой температуре укладывать мелкозернистый асфальт нельзя. Слишком быстрое остывание, и как результат, недолговечность заплатки. Но дорожники не пасуют, а пускают в дело литой асфальтобетон. Он хорошо схватывается и при минус 10, к тому же не требует уплотнения катком.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка:
Теперь сообщить о ямах на трассах города может любой водитель, причем в онлайн режиме. Для этого нужно зайти на сайт городской администрации, воспользоваться сервисом «карта ямочного ремонта дорог» и оставить информацию. Теперь он стал доступен и для обладателей смартфонов.