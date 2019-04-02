Даешь компьютерную грамотность!

Завершился первый этап проекта «Госуслуга в каждый дом», ставшего победителем Президентского гранта 2018 года.
Его участники (соцработники Центра социального обслуживания населения «Феникс») обучились основам компьютерной грамотности и теперь могут передать опыт своим подопечным – людям старшего поколения и с ограниченными возможностями здоровья.
Наталья Носова в «Фениксе» шестой год, до этого трудилась воспитателем в республиканском приюте для детей и подростков.
- Здесь главное – найти общий язык с пожилыми, - рассказывает она, - большинство из них – одиноки, им не хватает общения, поэтому я в курсе всего, что происходит в их жизни.
Наталья Викторовна твердо уверена, что в жизни ей встречаются только хорошие люди. Возможно, это происходит потому, что она ко всем окружающим относится с вниманием и добротой.
Среди ее подопечных – врачи, педагоги, представители славных трудовых династий – люди, которые всю жизнь посвятили любимому делу.
- Бываю у них два раза в неделю, - делится Носова, - покупаю продукты, лекарства, у врачей выписываю для них бесплатные рецепты. Также приобретаю для них газеты и журналы.
Самой младшей опекаемой соцработником – 56 лет, старшему – 96.
- Оптимизма у них не занимать, - продолжает она, - моя 92-летняя клиентка до сих пор заказывает мне губную помаду: женщина хочет хорошо выглядеть в любом возрасте.
Сама Наталья Викторовна компьютером овладела уже давно, но все-таки о некоторых вещах узнала только на курсах. Например, как скачивать программы, составлять таблицы и регистрироваться на сайте госуслуг. Теперь она сможет записывать своих подопечных к врачу через него.
Всего с соцработниками было проведено 8 занятий, знания они закрепляли, выполняя домашние задания.
- Сотрудников в зависимости от степени владения компьютером мы разделили на три подгруппы, - говорит директор «Феникса» Альфия Уметбаева, - но все занимались с удовольствием. Теперь предстоит второй этап – овладеть информационными технологиями должны наши клиенты.
Их мотивирует, что, овладев компьютером, они смогут общаться в соцсетях со своими родными и близкими, а также по скайпу. Некоторые уже научились пользоваться сенсорными телефонами и даже «сидят» в вацапе.
- Обучение будет проводиться как на дому, так и в нашем центре, - подытоживает Альфия Сабирьяновна. - Это позволит жителям получить больше информации о государственных услугах, упростит их доступ к ним, расширит их кругозор.
Светлана ЯНОВА.
Корзинка
Проект предлагается реализовать до октября этого года. Услугу могут получить даже те люди, у которых нет дома ни компьютера, ни Интернета. Социальный работник придет со своим ноутбуком. Для этого желающим достаточно позвонить в центр «Феникс».