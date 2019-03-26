«Все о тебе, Башкортостан»

Интересные встречи, долгожданные постановки, вдохновляющие концерты - именно так им запомнится 100-летие республики, которое с большим размахом отмечали в районе.
● В детской художественной школе №2 открылась выставка рисунков «Моя любимая художка». Здесь представлено более 50 работ в самых разных жанрах: от простого карандаша до масляной пастели.
● В институте искусств имени З. Исмагилова состоялся городской конкурс театральных коллективов учреждений образования «Золотая маска». Одними из организаторов стали Управление образования и социальной политики администрации района и Центр детского творчества «Глобус». Свои таланты продемонстрировали более 50 групп и 800 детей города. Способности актеров оценивали в драматических постановках, кукольном и музыкальном спектаклях, театрализованном представлении, пантомиме.
- С каждым годом благодаря конкурсу мы открываем новые имена и постановки, - отметил директор ЦДТ «Глобус» Раушан Галимов.
● Самые юные жители района состязались в «Веселых стартах»: в башкирской гимназии №20 прошел финал большого спортивного фестиваля. Здесь же соревновались баскетбольные команды школьников.
● Воспитанники ДДТ им. Комарова выступили с музыкальными номерами на праздничном концерте, который собрал уфимцев в центре детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди.
● Увлекательно провели время ребята из объединения подростковых клубов «Апельсин». Педагоги подготовили для них обширную программу: слушали башкирскую музыку, отвечали на вопросы викторины, особенно понравилась детям тематическая настольная игра «Собери башкирский ковер». Накануне они посетили Национальный музей РБ.
● В доме детского творчества «Дружный» прошел районный конкурс чтецов. Он был посвящен не только юбилею республики, но и 100-летию со дня рождения народного поэта Мустая Карима. 55 школьников читали на сцене стихотворения и отрывки из произведений о войне и мире, дружбе башкирского и русского народов. Победители районного этапа примут участие в городском конкурсе, который состоится сегодня, 26 марта, во Дворце детского творчества им. Комарова.
● А в 16.00 вас приглашают в детскую филармонию на торжественный концерт «Все о тебе, Башкортостан». Вечер начнется с показа праздничного фильма. В фойе развернется выставка работ воспитанников детских центров. Вход свободный.