Агрокомплекс: ставка на молодежь

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МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как ...

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети Компания Facebook признала наличие у своих сотрудников доступа к паролям пользователей социальной сети, пишет газета USA Today.