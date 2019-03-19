Агрокомплекс: ставка на молодежь

Перспективы фермерства и сельхозкооперация – именно эта тема стала ключевой на Агропромышленном форуме, который прошел в ВДНХ-Экспо. В течение четырех дней здесь обсуждались основные проблемы и демонстрировались достижения отрасли, коллеги делились опытом и заключали соглашения. «Агрокомплекс» оказался эффективной площадкой и для международного диалога.
Непосредственное участие в нем приняли учреждения и компании, расположенные в Советском районе, среди которых БГАУ, «Продукт Башкортостана», а также предприятия, занимающиеся реализацией и обслуживанием фермерского оборудования.
Традиционно научное сопровождение форума обеспечивает университет. Ученые вуза познакомили гостей с новыми сортами селекционеров и технологиями повышения производительности растениеводства. Кроме того, представили ассортимент сыров собственного изготовления и продуктов на основе меда, разработанных молодыми сотрудниками.
В стенах самого университета специалисты факультета биотехнологий и ветеринарной медицины продемонстрировали мастер-класс по маркированию ульев, чипированию животных, отбору проб крови и их регистрации в системе «РегАгро» с мобильного приложения. Недавно вуз получил программу, которая сейчас проходит апробацию: задача местных ученых – разработать методические рекомендации для специалистов сельского хозяйства.
Здесь же участники форума собрались на международную конференцию, где говорили о современном состоянии и инновационных технологиях в развитии агропромышленного комплекса. Заместитель министра сельского хозяйства РБ Ляля Давлетбаева рассказала о взаимодействия с наукой и системой образования, о вовлечении молодежи в отрасль.
Прибыла сюда и делегация Ташкентского университета, чтобы обсудить варианты сотрудничества. Теперь аграрные вузы Башкортостана и Узбекистана будут реализовывать совместные программы двойных дипломов, проводить научные исследования и курсы по повышению квалификации преподавателей, студентов и аспирантов.
Ведущая тема форума нашла свое продолжение в специальной экспозиции, где была представлена продукция фермерских хозяйств. Впервые целый раздел посвятили достижениям агропредпринимателей. Среди них можно было встретить как известные бренды, так и новичков на этом рынке.
Показали свои лучшие наработки и дипломанты проекта «Продукт Башкортостана»: возле их стендов собирались любители местной продукции. Предлагали попробовать чаи, сиропы, бальзамы, травяные сборы, кондитерские изделия, разные сорта меда, мясные деликатесы, свежую зелень и другие изыски башкирских производителей. Можно сказать, что сегодня малый бизнес и представители крестьянско-фермерских хозяйств, активно взаимодействуя с крупными торговыми сетями, не только расширяют свои границы, но и снабжают потребителей качественной продукцией.
КОРЗИНКА:
Во Дворце молодежи прошел съезд пчеловодов республики. Пасечники узнали о действующих программах поддержки, общались с представителями госведомств и получили ответы на интересующие вопросы. Также познакомились с опытом коллег и разработками ученых.
Индира МАГДАНОВА.
Фото: bsau.ru.