Открылась, долгожданная…

В Уфе открыт филиал детской поликлиники №2 по улице Амантая, 7/1, где будут обслуживаться более 9 тысяч юных пациентов.
- Сегодня на республиканском оперативном совещании я доложил, что поликлинику, реконструкцию которой в течение четырех лет никак не могли завершить, мы за три с половиной месяца отремонтировали, - подчеркнул глава администрации Уфы Ульфат Мустафин.
Открытие поликлиники – мера временная: вскоре на площадке, которая находится отсюда на расстоянии 200 метров, возведут медучреждение стационарного вида и уже даны поручения о начале его проектирования. Помещение же площадью в 600 квадратных метров останется за Минздравом, и его сотрудники после окончания строительства определятся, что здесь разместить. У местных жителей имеется пожелание: в детскую поликлинику, которая будет проектироваться и строиться, нужно обязательно включить женскую консультацию.
А сейчас прием будут вести восемь педиатров, невролог, хирург и окулист. Имеются кабинеты здорового ребенка, функциональной диагностики, узких специалистов, забора биоматериала, а также процедурный с прививочным, комната матери и ребенка с фильтр-боксом. Все они оснащены современным оборудованием. В фойе действует открытая регистратура, установлен терминал для записи на прием.
Супруга врио главы республики Каринэ Хабирова отметила, что впечатлена соблюдением здесь всех современных стандартов: подобные условия есть далеко не во всех поликлиниках страны.
- Помню ситуацию из своего детства: сидишь с мамой и ждешь, когда же придет наша очередь, - отметила она. - Здесь все организовано. Радует, когда в медучреждениях создаются такие комфортные условия. Уверена, что каждая мама с удовольствием приведет сюда своего ребенка, но пусть только для профилактики.
Прежде жители микрорайона были вынуждены обращаться в филиал на ул. Кувыкина, 14. Эльвира Гильманова привела на прием к педиатру маленькую дочь:
- Нынешняя поликлиника не только гораздо красивее, но и удобнее, поскольку находится рядом с домом. Правда, ждали ее очень долго…
Медсестра прививочного кабинета Антонина Булатова отметила, что к обеду первого рабочего дня она сделала пробу Манту уже семи ребятишкам.
- В прививочном кабинете есть комната матери и ребенка: пока мы наблюдаем за реакцией организма малыша на инъекцию, он может поиграть, - говорит она. - В перспективе, возможно, появится телевизор.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.