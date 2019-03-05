«Благодаря женщине мир становится добрее»

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Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиям Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в ...