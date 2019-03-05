Концерт, состоявшийся 7 марта в Городском дворце культуры, стал прекрасным прологом к весеннему празднику. Конечно, дома каждая девушка и женщина получила подарок от близких, любимых, родных. Но те, кто пришел в ГДК, принимали особые поздравления.
В зрительном зале собрались в основном женщины. В этот день все было только для них: лирические песни, зажигательные танцы в исполнении коллективов ГДК, Городского культурно-досугового центра, фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас». Не обошлось без поздравления юных артистов.
Прекрасную половину человечества поздравил глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Выйдя на сцену, он сказал, что Международный женский день уже давно стал настоящим символом весны, с которым связаны самые светлые надежды и мечты.
- Благодаря женщине мир становится добрее, человеческие отношения - теплее, жизнь продолжается в детях и внуках, а семья остается для каждого из нас самым желанным и благодатным началом всех начал, - подчеркнул он.
Почти каждое выступление артистов трогало до слез. Женщины аплодировали от души, а после концерта никому не хотелось быстро расходиться.
-Я считаю, это - замечательное начало праздника. Какой концерт прекрасный, сколько красок, добрых слов! Приятно, что здесь сегодня немало людей серебряного возраста. Значит, о них не забыли, и это радует. Большое спасибо за такую заботу, - делится впечатлениями преподаватель уфимской Украинской национальной воскресной школы имени Т. Шевченко Вилина Вахитова.
Вилина Георгиевна – первый директор, имеет немало грамот разных уровней, активно работает по сей день.
- А ведь мне исполнилось 80 лет, - открывает свой секрет приятная, моложавая, активная женщина.
Очень верно заметил глава города в своем поздравлении, что от благополучия женщин зависит настоящее Уфы и ее будущее. И это истинная правда.
Анна КИРСАНОВА.