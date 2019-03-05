Фонари и дороги

- Давно накипевший вопрос: когда на улице Балхашской (возле самого ЖЭУ) будет освещение? Раньше ходить там было невозможно из-за плохой дороги, а теперь и вовсе добираемся наощупь, рискуя что-нибудь себе сломать. А ведь среди жильцов много пожилых людей… Также нет света между четвертым и шестым домами (около лестницы) по ул.Уфимское Шоссе. Когда строили подземный гараж, даже не потрудились восстановить дорогу, - пожаловалась Айгуль Ганиева.
- Сотрудники администрации района направили письмо в адрес Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы с просьбой установить опоры освещения на пешеходной дорожке между домами №4 и №6 по Уфимскому Шоссе, а также о включении ул. Балхашской в Программу по модернизации сетей наружного освещения на 2019-2020 годы,
- прокомментировала член рабочей группы по работе с обращениями граждан администрации Октябрьского района г. Уфы Аделя Бикбаева.
Юлия ГОЛОВИНА.