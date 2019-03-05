«Ты самая красивая», «Улыбайся», «Ты милашка», «Ни шагу без комплимента», «Мама, я надел шапку!» - с такими транспарантами в Уфе впервые прошла монстрация «Дорогая, ты права!»
- Акция проходит в нескольких регионах нашей страны и направлена на то, чтобы все уфимцы могли поздравить прекрасную половину с Международным женским днем. Здесь объединились те, кто хотел просто проявить свою любовь, свое отношение не только к женской половине, но и в принципе отношение к празднику, - разъяснила руководитель БРО ВОО«Молодой гвардии «Единой России» Люция Юлуева.
Маршрут пролег от ул. Гафури, д. 48 до площади им. Салавата Юлаева. В руках у каждого участника плакат с различными поздравлениями и приятными словами: «У моей бабушки самые вкусные котлетки», «Дорогая, ты права», «Я вынес мусор», «А когда приедет твоя мама?», «Моя мама просто супер».
Шествие завершилось флешмобом, раздачей цветов прекрасной половине нашего города и положительными эмоциями.
- Это новый формат поздравления наших прекрасных женщин. К сожалению, стоит отметить, что пока немногие мужчины готовы выражать свои чувства и эмоции, но сегодняшняя акция собрала порядка 100 человек, а это, на наш взгляд, уже неплохой результат. Самое главное, что цель мероприятия была достигнута - утром восьмого марта мы подарили праздничное настроение жителям нашей столицы. Надеемся, что данная акция станет традиционной и с каждым разом будет привлекать все больше людей, - отметил заместитель руководителя БРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Александр Онищенко.
Зиля БАДРИЕВА.