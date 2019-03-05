«Вызывали?»

Премьера спектакля с таким интригующим названием состоялась в Национальном Молодежном театре имени Мустая Карима.
Режиссер - заслуженный деятель искусств РБ Рустем Хакимов поставил веселое действие, где много юмора, песен. Что может случиться, если муж отдыхает в санатории один? Как поступит жена, если ее подозрения подтвердятся? Как далеко может завести ее месть и чем сердце успокоится?
В спектакле много музыки, песен. Театр готовится к юбилею актера и талантливого музыканта Венера Камалова, и в комедии он предстает еще и как эстрадный певец. Для этого специально Ришатом Сагитовым были написаны песни, которые сопровождались пластическим решением и органически вплетаются в сюжет. История о взаимоотношениях мужчины и женщины. А это вечная тема - любви, ревности, доверия. Зачастую мы в жизни спешим делать выводы, не разобравшись в ситуации. Финал - светлый, потому что истинные чувства всегда побеждают.
- Пьеса современная, ее автор татарский драматург Зульфат Хаким, Тема – неустаревающая, и нам было интересно исследовать ее по-новому, - комментирует руководитель литературно-драматической части Шаура Шакурова. - Комедию всегда трудно играть, потому что нужно раскрывать серьезные темы, при этом вызывать смех и иронию у зрителей.
В спектакле играли Аида Кульбаева, Лейсан Миннигалиева, Нагим Нургалин, Рамзиль Сальманов, Лилия Искужина, Дания Губайдуллина.
Нет сомнения зрители, посмотрев ее, не только получили удовольствие, но и посмеялись над знакомыми ситуациями.
Лилия ЗИМИНА.