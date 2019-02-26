Мы вас поддержим, ребята!

Вчера плей-офф КХЛ открыла одна из самых интригующих пар - «Салават Юлаев» и «Металлург». В истории лиги соперники уже встречались в плей-офф пять раз, и трижды дальше проходил «Металлург». На этот раз башкирская команда подходит к серии не в лучшей форме, проиграв шесть последних матчей из восьми. Правда, 20 февраля уфимцы смогли-таки поднять свой рейтинг, обыграв «Ак Барс».
Накануне старта плей-офф врио главы Башкортостана Радий Хабиров побывал на тренировке «юлаевцев», пообщался с хоккеистами и пожелал им удачи.
– Команда у вас сильная, дружная, атмосфера в коллективе очень хорошая – взаимовыручка, поддержка, товарищеское отношение. Мне кажется, что с таким коллективом нужно претендовать на максимально возможные победы, на Кубок Гагарина. Поэтому смотрите далеко, стремитесь к звездам – и все должно получиться, - напутствовал Радий Фаритович. - Мы на вас очень надеемся. Порадуйте нас, порадуйте болельщиков. Они у вас очень верные, преданные, сплоченные.
Руководитель республики подчеркнул, что продолжит поддерживать команду. Для этого у региона есть и желание, и ресурсы. Также он отметил важность развития детского хоккея как базы для формирования будущей команды, воспитания собственных талантливых игроков. Чему способствует открытие новых площадок для занятий спортом. Так, в декабре введен в эксплуатацию ледовый дворец в Кумертау. В планах – строительство еще трех арен.
Радий Фаритович поздравил с днем рождения вратаря клуба Юху Метсолу и на английском обратился к легионерам с напутствием. Хоккеисты поблагодарили главу региона за поддержку перед ответственными играми и вручили ему фирменную майку с автографами игроков.
Вчера и сегодня уфимцы играли в гостях, а 1 и 3 марта примут металлургов на домашней арене.
В социальных сетях публикуются прогнозы на предстоящую серию, болельщики спорят между собой, которая из команд достойнее? Конечно, наши фанаты активно поддерживают «Салават». «В плей-офф часто бывает, когда команда сплачивается и преображается. Почему бы не сделать это именно сейчас?», «Хорошие исполнители то в команде присутствуют. В первую очередь выделили бы следующих ребят: Юха Метсола. Очень хороший сезон для вратаря, в котором не раз за матч было под 50 бросков. Один из ключевых игроков - Кадейкин. Вызов на последний этап Евротура — как итог работы игрока в этом сезоне. Антон Бурдасов также вызывался в сборную», - утверждают болельщики.
Алина Дмитриева.
Фото ИА «Башинформ».