На лыжню - за «золотом»

На СОК «Биатлон» прошел Уфимский лыжный марафон. Его участники, как правило, профессионалы: чтобы преодолеть 50-километровую дистанцию, требуется большой опыт и отличная физическая подготовка.
Правда, в этом году показать свой спортивный дух могли начинающие и даже самые юные спортсмены. Первым был дан старт на дистанции 2019 метров.
- Занимаюсь лыжными гонками три года, - рассказывает 11-летний уфимец Аскар Хусаинов. - Школьный тренер пригласил на тренировки, сказал, что у меня есть способности. Сам я почувствовал уверенность в своих силах спустя год упорных тренировок. Теперь с удовольствием участвую в соревнованиях, набираюсь опыта. Лыжи люблю за то, что каждый пройденный метр дистанции имеет значение, нужно выкладываться полностью. Мечтаю когда-нибудь выступить в международных состязаниях.
Сразу после первого старта началась гонка за главные призы. Победители определялись на дистанциях 20, 30 и 50 километров.
Александр Кузьмин из Оренбурга завоевал золотую медаль на дистанции 20 километров среди участников старше 60 лет. Лыжными гонками начал заниматься в зрелом возрасте. Прежде главным спортом в его жизни был бокс - он мастер спорта международного класса и призер турниров самого высокого уровня. Но и на новом поприще достиг неплохих результатов.
- В третий раз становлюсь победителем Уфимского лыжного марафона, - рассказывает Кузьмин. - Надеюсь продолжить эту традицию и в следующем году. Завтра стартую на Демской «тридцатке».
15-летняя Елизавета Зайцева из Аши бежала 20 километров. На ее малой родине лыжи - один из самых популярных видов спорта. Главным спортивным достижением девушка называет победу на Уфимском международном марафоне. По словам спортсменки, победа в этом состязании – ее следующая цель.
Победителей и призеров в абсолютном зачете наградили кубками, медалями Управления по физической культуре и спорту городской администрации и денежными призами от спонсоров. У мужчин на дистанции 50 километров первым стал Андрей Филиппов, у женщин в гонке на 30 километров - Диана Кинзягулова. Призовой фонд составил 245 тысяч рублей.
Дина УЛИНА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
Массовые лыжные соревнования пользуются популярностью среди уфимцев. Так, в этом году на старт «Лыжни России» на ипподроме «Акбузае» вышли более 7 тысяч человек.