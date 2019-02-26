Урок в интерактивном режиме

- Ну что, готовы к контрольной? – спросил, заходя в 9 «А», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» Алихан Динаев.
- Да я пошутил! – засмеялся он, увидев испуганные глаза ребят.
В Уфу он прибыл по приглашению директора лицея №39. В прошлом году учитель английского языка Эмма Сафиуллина вошла в пятерку финалистов всероссийского педагогического конкурса.
Гостя провели по учебному заведению, которое входит в список Ассоциированных школ ЮНЕСКО, показали классы, спортзал. Его внимание привлек музей, созданный в 1967 году по распоряжению директора Агзама Файзуллина, который и сам был участником войны. Его название «Музей Славы родственников учащихся»: биографии родственников учеников показаны в разрезе разных исторических событий.
Вот, к примеру, известная в республике семья Кадомцевых. Инна Самуиловна, сестра Михаила и Эразма, бабушка двух выпускников гимназии – Алеши и Володи Щербацких. Судьба ее была трагичной – во время Гражданской войны она спрятала в своем доме раненую жену красного комиссара, и за это была расстреляна белыми.
Родственники учеников есть во всех периодах прошлого века. Среди них есть оперная певица Саида Аскарова, основатель Уфимского сельхозинститута Абдурахман Ассадулин... А вот на стенде фотография первой башкирской женщины-нефтяника Магрифы Мавлютовой. Она выезжала на фронт в расположение 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, а после войны стала инициатором создания первого на востоке нашей страны Уфимского научно-исследовательского нефтяного института. Впоследствии она стала мамой и бабушкой нескольких выпускников гимназии.
- Отличный музей! Интересно, очень увлекательно! – отметил Алихан Динаев.
Ученики рассказали про историю лицея. Это - относительно молодое учреждение. Первые классы были набраны в 1991 году, а само учебное заведение создано как образцовое.
После экскурсии гость провел открытый урок в 9 «А» классе, разобрав тему режимов правления – тоталитаризма, авторитаризма и демократии. Урок проходил в интерактивном режиме, ученики отвечали на вопросы, высказывали предположения. На экране педагог транслировал скриншоты новостей российских информагентств и предлагал высказаться, к какому режиму эти события относятся. Закрепили материал игрой: разделились на три команды, каждая из которых продемонстрировала «свой» режим правления. Также Алихан Динаев обсудил с выпускниками актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
Вечером гость принял участие в мастер-классе учителей социально-гуманитарных направлений, в педагогическом дискуссионном клубе о проблемах современного образования.
Алина Дмитриева.
Фото Риты Ишниязовой.
Корзинка
Алихан Динаев – учитель обществознания в Математической школе им. Х.И. Ибрагимова в Грозном, преподаватель образовательного центра «Открытие», телеведущий и автор учебных пособий.