Если у дома есть хозяин

В администрации района пошел форум «Управдом», где за одним столом собрались жильцы и представители власти. В его работе приняли участие первый заместитель главы администрации района Салават Тагиров, представитель регионального оператора капитального ремонта общего имущества в МКД, председатели советов многоквартирных домов, руководители управляющих организаций.
Встреча прошла в формате конструктивного диалога. Жильцы и старшие по дому задали волнующие их вопросы напрямую представителям, занимающимся ремонтом организаций. В республике разработана программа по ремонту подъездов, но, как выяснилось, не во всех домах есть действующие советы.
- Именно он выбирает, какие ремонтные работы надо произвести и, главное, избирает ответственных, кто будет контролировать и подписывать документы. Надо, чтобы эта работа прошла во всех домах, а в первую очередь там, где будет производиться в этом году ремонт в подъездах, - подчеркнул руководитель общественного совета по контролю в сфере ЖКХ Кировского района Уфы Салават Зиязетдинов.
Примером того, как можно сделать жизнь в многоэтажке комфортной, стал дом №15 на Софьи Перовской. Участники просмотрели видеоролик об этой многоэтажке. Чистые ухоженные подъезды, обустроенная придомовая территория. Здесь живут неравнодушные жильцы, активно участвующие в благоустройстве. Хорошо работает ЖЭУ при активном содействии УЖХ района. В подъездах чистота, раз в пять лет здесь делают ремонт лестничных клеток, на первом этаже положена плитка. В подъездах установлены видеокамеры, также они есть во дворе. На этом примере видно, что там, где активно работают домкомы, есть положительный результат. Сейчас их в районе насчитывается 768. .
Опыт каждого очень важен, поэтому такие форумы необходимы.
На встрече рассказали и об итогах прошлого года. В районе за счет регионального оператора проведены: ремонт и утепление фасадов в 8 жилых домах, заменены лифты в 50, обновлено электроснабжение в двух, сети водоснабжения и водоотведения в 15, отремонтированы лестничные клетки в 22-х, заменены окна в 10. По федеральной и республиканской программам в 18 дворах проведен капремонт асфальтового покрытия.
Главной темой форума стало информирование населения о ходе реализации республиканской программы по благоустройству. Также участниками совещания поднимались вопросы доведения размера платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах до экономически обоснованного, взаимодействия жителей с управляющими компаниями, создания инициативных советов МКД, прозрачности системы тарифов за услуги ЖКХ.
Сейчас важно составить планы по благоустройству дворов, обязательным условием которого является наличие стандартных шести элементов: парковки, детских площадок, освещения, озеленения, информационных щитов и контейнерных площадок.
Напомним, в 2019 году в Кировском районе будет отремонтирован 191 подъезд в 70 многоквартирных домах, а 47 подъездов включены в резервные списки. Комплексное обновление предполагает не только покраску и побелку, но и замену входных групп, окон и почтовых ящиков. Жителям многоквартирных домов до конца февраля 2019 года предстоит выбрать виды ремонтных работ в подъездах.
Салават Тагиров наградил благодарственными письмами активных председателей советов многоквартирных домов: Салавата Зиязетдинова, Любовь Крапивину, Рауфа Батршина, Галину Камаеву, Дениса Суворова и Любовь Петрову. Делегатом для участия в городском форуме «Управдом» избран Салават Зиязетдинов.
Лилия ЗИМИНА.
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Всего в столице Башкортостана в 2019 году планируется отремонтировать почти 1700 подъездов, на это потратят примерно 454 млн рублей.