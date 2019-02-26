Ювелирная работа

«Такого снегопада, такого снегопада давно не помнят здешние места», – поется в известной песне. Но в ней идет речь явно не про наши края. Нынешняя зима оказалась щедрой на снег, добавляя работы жилищным и коммунальным работникам. С сотрудниками ЖЭУ-32 мы договорились встретиться во дворе дома №25 в девять утра. Конец недели выдался особенно снежным, и дворников я застала в самый разгар работы.
– Вчера вернулась с работы в десять вечера, в четыре поднялась и вот уже на ногах, как и вся наша бригада, – рассказывает мастер Надежда Савочкина. – Нас всего две бригады, и обе работают в усиленном режиме: с пяти выходят дворники, с шести – спецтехника. За каждой закреплена определенная территория. Это со стороны кажется, что дворники копошатся по полдня. На деле же надо весь наст вычистить до асфальта, иначе, когда немного потеплеет, все превратится в кашу. К тому же дворники тоже устают, мерзнут, и заболеть могут.
За компанию тоже взяла в руки лопату, но меня хватило ненадолго – через десять минут покрылась потом, через пятнадцать начали болеть мышцы, а дворники так работают по 12-15 часов!
А вот из соседнего дома вышли кровельщики и подошли к тому, где трудились мы. Безуспешно звонят в дверь, им никто не торопится открыть.
– Вот так теряется драгоценное время, – говорит Владимир Кочкин, альпинист со стажем. Дверь распахивается, и ребята снова поднимаются на крышу.
К месту дислокации бригады приезжает директор ЖЭУ-32 Мавлют Мустафин – ему сообщили, что один из тракторов вышел из строя. Переговорив с мастером и работниками, начинает беседу со мной:
– Порой то, что выдерживают люди, не выдерживает техника. Но там проблема небольшая, через час трактор починят.
– Наверное, это самое сложное – нехватка людей и поломка техники? – спрашиваю я.
– Самая большая сложность – сами жильцы. Звонят, требуют, а когда приезжаем, не можем во двор попасть. Две недели висело объявление о том, что будет механическая уборка, и что же видим – на 5 подъездов 10 машин стоят. Людей достаточно, у нас две бригады по пять дворников и две бригады кровельщиков по три человека. А технику всегда можно починить. Но из-за безответственных автовладельцев теряется время. Тракторист словно хирург на операции: чтобы расчистить территорию, должен ювелирно объехать мешающие машины.
В правилах не прописана обязанность переставлять автомобили во время уборки двора. А зря! Коммунальщики сталкиваются с возмутительным равнодушием горожан: когда срабатывает автосигнализация, они просто выключают ее, даже не подумав выйти из дома, чтобы убрать «железного коня». А иные грозятся, если коммунальщики вызывают их подобным способом.
Нынче у людей такой нрав: думать о себе больше, чем о других. Но аукнуться может и этим товарищам: ведь по тому же двору ходят ваши близкие, неужели вы хотите, чтобы им мешал снег?
Алина Гарипова.