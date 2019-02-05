Опасное потепление

В выходные первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов проинспектировал, как в городе проходит очистка кровель. В рейде приняли участие начальник Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов, директор Центра общественной безопасности Александр Овчинников и главы районов.
- В ночь на воскресенье резко потеплело, что создаЛо угрозу схода снега и наледи с крыш. В этих условиях коммунальные службы должны переходить на усиленный режим работы. Повышенные требования предъявляются к собственникам и арендаторам. Они обязаны своевременно очищать закрепленные территории и крыши от снега, обеспечивать безопасность для пешеходов и их имущества, – пояснил Салават Сахиевич.
Первая остановка – «сталинка» по улице Мира, 38. Здесь с крыши над тротуаром навис огромный снежный нарост, опасная масса в любой момент может оторваться прямо с трубой. Также не очищены балконы и их «юбки».
- Метеоусловия, действительно, не простые. Понятно, что сразу очистить все крыши и кровли невозможно. Поэтому необходимо ставить предупреждающие знаки, выставлять аншлаги, щиты, ограждать опасные участки, - прокомментировал первый вице-мэр.
Под особым контролем – территории у подъездов. Не у каждой входной группы есть основательный козырек. Вот и молодой папа Ильдус Каримов вышел на прогулку с годовалым Аскаром и беспечно прогуливается прямо под опасной крышей. «Даже не задумывался», - признался он.
У дома по Кольцевой, 32 в зоне опасности оказались припаркованные машины. Автовладельцы оставили своих «железных коней» прямо у здания.
- В Орджоникидзевском районе на очистке кровель заняты 15 бригад, всего 81 специалист - три привлеченных, 12 – наши, - объяснил глава района Марат Галиуллин.
Салават Хусаинов потребовал организовать регулярные обходы территории:
- Необходимо пройтись пешком, обойти здания со всех сторон, отметить все опасные участки. Снежная масса состоит как из подтаявшего снега, так и изо льда, что представляет большую опасность. Где сейчас руководители управляющих компании? Мы людей должны оградить от травматизма и несчастных случаев.
Следующая остановка – на улице Ульяновых, 44. Здесь над оживленным тротуаром с крыши дома свисает огромная ледяная глыба, даже закрывая окно на пятом этаже:
- Это настоящая торпеда, сбить ее нужно немедленно, - поручил Хусаинов. – Нужно всех специалистов вывести на уборку крыш. Не 15-20 человек, а 150-300. Наша задача – не каждую сосульку считать, а организовать работу.
- Слежавшийся снежный покров под воздействием влажности становится в три раза тяжелее. Сами жители должны быть внимательны, - предупредил уфимцев Рафаэль Ахметов. - Соблюдайте осторожность и осмотрительность, проходя рядом с домами, особенно если на их крышах есть снежные карнизы. Чтобы избежать несчастных случаев, старайтесь пересекать подобные участки как можно быстрее, не подходя близко к стенам строений.
Спасатели и коммунальщики не раз становились свидетелями, как пешеходы игнорируют ограждения, предупреждающие о сходе снега и наледи. И даже во время работ по очистке не обращают внимания и проходят в опасную зону.
- Молодые люди слушают музыку в наушниках, многие на ходу говорят по телефону, совершенно не реагируя на призывы, - сокрушаются специалисты.
Детей необходимо предупреждать, что прогулки в непосредственной близости от стен домов могут привести к печальным последствиям. Кроме того, заметив угрожающе нависающие сосульки или снежную глыбу, каждый житель столицы может обезопасить себя и окружающих, если незамедлительно позвонит в управляющую компанию или сообщит по номеру 112.
Альфия ИБРАГИМОВА.
Фото автора.