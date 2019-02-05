Готовимся к МДИ

Этот объект на Камышлинской улице давно уже привлекает внимание любопытных уфимцев. К сожалению, возведение паралимпийского центра в столице проходило с определенными трудностями – строительные работы на нем замораживались, и судьба центра оставалась неясной.
Но после того, как он был включен в программу Международных детских игр, которые этим летом состоятся в Уфе, объект стал расти как на дрожжах. 14 февраля представители муниципалитета и службы заказчика осмотрели Центр спортивной подготовки, чтобы оценить степень его готовности.
В объезде приняли участие заместители главы столичной администрации Рустем Газизов и Аскат Хайруллин, начальник Управления по физкультуре и спорту Сергей Степанов и глава администрации Ленинского района Олег Котов.
О ходе и объемах выполненных на объекте работ рассказала заместитель начальника отдела капитального строительства и реконструкции объектов ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Клара Ахтямова. Она подчеркнула, что строительство идет согласно графику, и срывов не допускается. Уже близки к завершению работы на бассейнах: 50-метровый уже наполнен водой, а в 25-метровом – ведется подготовка чаши к монтажу покрытия, в детских же завершены работы по водоподготовке, проводится обвязка инженерного оборудования.
- Здесь планируется проведение соревнований по четырем видам спорта во время Международных детских игр: плавание, греко-римская борьба, фехтование и легкая атлетика, - пояснил начальник городского Управления по физкультуре и спорту Сергей Степанов. – В общей сложности примут участие около тысячи спортсменов. Сегодня мы увидели, что Центр активно строится. Строители обещают завершить все работы в мае, а далее начнутся процедуры по оформлению соответствующих документов и сертификатов. С 1 по 5 июня запланирован визит технической комиссии Комитета МДИ, которая в ходе инспекционного визита должна будет дать заключение о готовности спортивных объектов.
Стоит отметить, что для обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан, проживающих в расположенном неподалеку частном секторе, запланировано строительство надземного пешеходного перехода через проспект Дружбы народов. На сегодняшний день уже выполнена архитектурная часть проекта, теперь прорабатывается организация дорожного движения.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты Ишниязовой.