Полвека вместе

Звучит марш Мендельсона, нарядные пары входят в зал бракосочетания… В этот день в районном ЗАГСе чествовали супругов, проживших вместе полвека и даже больше – 60 лет!
На их лицах - улыбки и слезы. Они умеют ценить настоящее, любить прошлое и верить в будущее. Свой бриллиантовый юбилей (60 лет) супружества отметили Байбурины - Венер Миннулович и Марьям Фаритовна, Гарифуллины - Рахимьян Басырович и Флюра Кашфеевна, Губайдуллины - Мухамет Гильфанович и Мавсига Мингазовна.
Золотую свадьбу отпраздновали Тяповы Лев Никифорович и Людмила Георгиевна, Габдрахмановы Рабис Бадретдинович и Венера Музагитовна и чета Ломонос Геннадий Алексеевич и Валентина Ивановна.
Сотрудник отдела ЗАГСа Зухра Хасанова поздравила юбиляров и вручила им памятные подарки врио главы республики Радия Хабирова.
Герои торжества скрепили свой союз подписями в почетной книге юбиляров супружеской жизни и станцевали вальс.
Их также поздравили родственники, дети и внуки.
Светлана СВЕТИНА