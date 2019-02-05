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Полвека вместе

Автор: cmanager от Сегодня, 12:39
Полвека вместеЗвучит марш Мендельсона, нарядные пары входят в зал бракосочетания… В этот день в районном ЗАГСе чествовали супругов, проживших вместе полвека и даже больше – 60 лет!
На их лицах - улыбки и слезы. Они умеют ценить настоящее, любить прошлое и верить в будущее. Свой бриллиантовый юбилей (60 лет) супружества отметили Байбурины - Венер Миннулович и Марьям Фаритовна, Гарифуллины - Рахимьян Басырович и Флюра Кашфеевна, Губайдуллины - Мухамет Гильфанович и Мавсига Мингазовна.
Золотую свадьбу отпраздновали Тяповы Лев Никифорович и Людмила Георгиевна, Габдрахмановы Рабис Бадретдинович и Венера Музагитовна и чета Ломонос Геннадий Алексеевич и Валентина Ивановна.
Сотрудник отдела ЗАГСа Зухра Хасанова поздравила юбиляров и вручила им памятные подарки врио главы республики Радия Хабирова.
Герои торжества скрепили свой союз подписями в почетной книге юбиляров супружеской жизни и станцевали вальс.
Их также поздравили родственники, дети и внуки.
Светлана СВЕТИНА
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