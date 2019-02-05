Полвека вместе

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Citroen C5 Aircross всё-таки появится в России В скором времени на российском автомобильном рынке будут запущены продажи нового кроссовера Citroen C5 Aircross. В настоящее время точно известно, что в России продажи указанного транспортного ...

Кудрин оценил арест Калви как чрезвычайную ситуацию для экономики Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нарушает «установку президента не арестовывать по экономическим составам», написал на своей страничке в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. ...