Останется имя в веках

14 февраля, в день рождения Героя Советского Союза Тагира Таиповича Кусимова в музее 112-й Башкирской кавалерийской дивизии открылась выставка в честь его 110-летия.
В основу экспозиции легли фотографии и документы, отражающие боевой путь героя и его послевоенную общественную деятельность. По словам директора музея Фариды Юсуповой, идея возникла еще в прошлом году.
Все это время организаторы собирали снимки и выписки из архива музеев Национального, Боевой славы и 112-й кавдивизии. Абзелиловский дом-музей генерала Кусимова тоже предоставил некоторые материалы. Выставка будет проходить до 31 мая.
– Наш музей пополнился еще одним бесценным артефактом! – не может скрыть радости Фарида Кинжабулатовна. – Это присяга 1941 года, на которой военные, уходившие на фронт, расписывались, клянясь защищать Родину до последней капли крови. Мы и мечтать не могли о таком документе, я очень благодарна генерал-майору Владимиру Ивановичу Трофимову, который помог его найти.
Тагир Таипович в 1942 году стал командиром одного из полков 112-й кавдивизии, которая, как известно, формировалась именно в Деме. Отсюда было удобно уезжать на фронт из-за близости железной дороги и деревень, где она дислоцировалась. Кстати, изначально музей находился на улице Ленина, но потом решили, что все-таки он должен располагаться на «исторической родине». Конечно, Тагир Таипович начал службу раньше, но непосредственно в 112-й кавдивизии проявил себя как достойный командир.
– Мой отец часто вспоминал его. Когда рассказывал о нем, у него даже голос дрожал от гордости, что он был в числе тех, кому посчастливилось служить под командованием Героя, - рассказывает Такъдима Камалетдинова.
«Умирая, не умрет герой – мужество останется в веках. Имя прославляй свое борьбой, чтоб оно не смолкло на устах», - написал Муса Джалиль. Очень приятно было видеть искренний интерес к личности Кусимова не только у представителей старшего поколения, но и молодежи, которой в этот день здесь собралось немало. Услышав о выставке, кадеты лицея №161 и представители штаба Юнармии Республики Башкортостан сами вызвались присутствовать на ней.
Алина Гарипова.