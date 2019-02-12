ФАП сдан, поликлиника – в проекте

В последние годы микрорайон Нагаево постоянно радует журналистов информационными поводами. Вот и на этот раз на улице Фариды Кудашевой появился новый медицинский пункт, на открытие которого приехал глава столичной администрации Ульфат Мустафин.
Сама необходимость в постройке детского медпункта в микрорайоне назрела давно: в настоящий момент здесь нуждаются в медицинском обслуживании 1726 детей. И до этого момента родителям приходилось испытывать большие неудобства, выезжая в город даже для сдачи анализов и вакцинации.
- У нас были проблемы с посещением поликлиники, - рассказывает Лилия Тяжкороб. – Ведь для того чтобы попасть на прием, нам приходилось вставать в 5.30 утра и с пробками доезжать до поликлиники на 50 лет СССР. А вы представляете, какой это стресс для маленького ребенка? Поэтому мы очень рады, что у нас появился многофункциональный медпункт буквально в шаговой доступности.
Мэр посетил все кабинеты нового ФАПа. А надо сказать, для медпункта их оказалось немало: здесь и регистратура, и кабинет врача педиатра, процедурный, прививочный, отдельный кабинет с новеньким аппаратом ЭКГ, фильтр бокс. Все они оснащены удобной и адаптированной под детей мебелью. Есть даже уголок с развивающими игрушками, где ребенок в ожидании приема может занять свое время, а заодно и подучиться счету, и даже азам геометрии.
- А как у вас с отоплением? – интересуется Ульфат Мансурович.
- Подключено. Более того, есть возможность его регулировать для каждого помещения отдельно, - рассказывает главврач медпункта Ирина Алексеева. – К примеру, в прививочной должна быть температура пониже, а вот в кабинете ЭКГ, наоборот, повыше.
Надо сказать, что медпункт уже подключен и к общей электронной системе «ПроМед», поэтому медсестра может сразу увидеть, какие именно прививки были назначены ребенку, отослать в центральную поликлинику №5, к которой прикреплен медпункт, результаты анализов и сразу же получить рекомендации от соответствующего специалиста.
Для здания в 150 квадратных метров медпункт оборудован так, чтобы посетители себя чувствовали комфортно: в нем есть и колясочная, и отдельный гардероб, и санузлы для посетителей и персонала.
- Фельдшерско-акушерский пункт производит очень приятное впечатление. В нем есть все, что необходимо для решения первоочередных задач, но в то же время мы понимаем, что всю проблему Нагаево ФАП не решит. У нас есть в резерве свободная земля, поэтому будем встраивать в планы еще и возведение новой детской поликлиники на 320 мест. Уже через месяц должен быть готов проект. Новую современную школу мы уже построили, очередь за поликлиникой, - пообещал сити-менеджер.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.