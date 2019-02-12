Кто вынесет сор из избы?

Завершился форум «Управдом», на котором собрались более 200 активистов, выполняющих функции старших по дому. В жарких спорах, разгоревшихся во время встречи, рождалась истина: «Мы сами в ответе за свой дом, дворы, подъезды.» Тем для обсуждения было поднято множество: как вступить в программу ремонта подъездов, как найти взаимопонимание с управляющей компанией, мотивировать жильцов на участие в программах по благоустройству?
- В районе сегодня более 900 многоквартирных жилых домов и почти в каждом из них создан совет МКД, - открывая мероприятие отметил глава администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов. - В этом зале собрались самые активные представители, общественники, которые искренне болеют за свой дом и микрорайон. Хочу кратко ознакомить с социально-экономическим развитием района. В прошлом году отремонтировали 29 дворов, 14 улиц, 74 многоквартирных дома. По программе поддержки местных инициатив в Нагаево благоустроены 10 км дорог. Много внимания уделялось зонам отдыха шаговой доступности. Обновлен сквер рядом с домом №44 по улице 50 лет СССР, сквер им. Николая Ковалева. Продолжается создание сквера по ул. Р. Зорге, 44.
Основной повесткой дня стала программа ремонта подъездов, которая будет реализована в этом году в республике. В районе в план вошли 354 подъезда в 120 жилых домах.
- В перечень обязательных работ входит ремонт входной группы, ступеней крыльца и замена деревянных дверей на металлические, - говорит заместитель генерального директора НОФ «Региональный оператор» Павел Сафонов. - Вторым направлением станет восстановление помещений: замена тамбурных дверей на ПВХ, оконных деревянных рам, ремонт откосов и металлических лестничных решеток, а также покраска стен, потолков, мусоропроводов, радиаторов, поручней, ограждений, газовых труб и электрических щитков. Также запланирована замена светильников, почтовых ящиков, укладка кабеля электроснабжения.
Домоуправленцы сыпали самыми разными вопросами, начиная от: «Затронет ли ремонт строку «Содержание?», заканчивая: «Смогут ли жители повлиять на выкладку подъездного кафеля?».
- Три года являюсь старшим по дому, - говорит житель дома №7 по ул. Рыльского Павел Иванов. - За это время заасфальтировали двор, в подъездах вставили пластиковые рамы, а сейчас хотим заняться утеплением фасадов. Нас волнует, во-первых, недостаточная освещенность. Цена вопроса - 300 рублей (на провод, трубу и светильник), а результат - безопасность жителей. Следующая проблема - крыша, которую нужно отремонтировать, потому что она затапливает девятые этажи. Кроме того, нас беспокоят некоторые невменяемые жители: недавно чуть не взорвался первый подъезд по вине соседки, которая неумело обращается с газом. Благо, вовремя почувствовали резкий запах. Теперь живем как на пороховой бочке! Обратились в полицию, но они нас направили в УЖХ. Когда «домашних» проблем полно, кому-то нужно вынести накопившийся сор из избы… Чтобы работа домкомов была более эффективной, необходимо платить им зарплату.
Рая Сайфуллина вот уже 20 лет является старшей по дому №94 по улице Российской. За это время она накопила определенный опыт по решению проблем, связанных с содержанием МКД, благоустройством прилегающей территории. Несмотря на трудности, она не утратила энтузиазма и полна планов:
- Сейчас нам нужно отремонтировать подъезды: побелить и покрасить стены, поменять почтовые ящики и окна. Также необходимо «залатать» крыши, которые текут (больше всего у соседей на пятом этаже). С тех пор, как я стала старшей по дому, многое поменялось: дороги полностью заасфальтировали, провели электропроводку. Хорошо, что электрики и слесари всегда готовы прийти на помощь. В доме 20 активистов. В городских конкурсах на лучший двор и подъезд наш дом пока не участвовал, но после ремонта, обязательно попытаем счастье!
В ходе встречи организаторы форума «взяли на карандаш» пожелания и вопросы участников для их дальнейшей проработки.
Юлия ГОЛОВИНА.