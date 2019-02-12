Диссер вальсу не помеха

Контрдансы и богемская полька, кадриль, несколько видов вальса и русский марш - все эти танцы XVIII-XIX веков со сложными фигурами молодые ученые разучивали три месяца, чтобы 8 января - в День российской науки - явить нам эту забытую красоту.
Главным хореографом действа стал младший научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов и руководитель Студии исторического танца «Ассамблея» Денис Аксенов.
«УВ» удалось не только полюбоваться кружением в такт волшебной музыке, но и узнать, над чем работают сегодня в УФИЦ РАН и ведущих вузах РБ. Первым делом мы, однако, познакомились со стражем всего этого благородного собрания - ландскнехтом в боевом облачении и одновременно аспирантом Института биохимии и генетики Антоном Плотниковым. В танцах Антон участия не принимал, а если бы попытался, то полутораручный меч, скорее всего, служил бы немалой помехой.
- Значит, вот такие пехотинцы принимали участие в Столетней войне? – спрашиваю я.
- Нет. Хоть она и закончилась в 1453 году, подобное боевое облачение сформировалось позже. Скорее мой персонаж принимал участие в религиозных войнах между католиками и протестантами.
В институте же Антон «воюет» за пшеницу: пытается привить ей устойчивость к солевому стрессу и тяжелым металлам (взять хотя бы кадмий - он входит в состав дизтоплива, на котором еще недавно передвигалось большинство сельхозмашин).
Механизм борьбы с этим – гормональные биодобавки, если их внедрить, получится повышение урожайности. Минус во всем это только один: молодых ученых больше интересует фундаментальная наука - а кто же займется практическим лечением нашей пшеницы?
А вот фея в бледно-розовом платье - сотрудница того же института Айзиля Хасанова - собирается поработать над хлебопекарными качествами нашей пшеницы. Проблема для региона актуальная: в основном у нас произрастает зерно IV и III сортов - то есть фуражное, зерно на муку приходится закупать в соседних регионах.
- Наша цель - сделать так, чтобы в пшенице было много хорошего крахмала и крепкая оболочка, хорошо сохраняющая его. Но если до сих пор селекционная работа велась в основном по внешним признакам, мы собираемся изучать ее ДНК: какие гены отвечают за интересующие нас признаки, работают ли они в наших условиях. Будем отбирать растения с теми генами, которые нам нужны, - рассказала Айзиля Хасанова.
Темы, над которыми работают другие участники бала, очень разнообразны: от изменения наноструктуры металлов путем деформации и термической обработки - таким образом можно получить, например, высокопрочные контактные провода для РЖД (этим занимается научный сотрудник Института физики перспективных материалов УГАТУ Рустем Асфандияров) до превращения корней обычных растений в к»косматые корни» что может дать им возможность накапливать полезные вещества, которые могут пригодиться человечеству в борье против вирусов и рака (Хадид Мусин, аспирант 4 гоа обучения, БашГУ). Аспирант химфака БашГУ Рустам Салахутдинов работает над новым методом получения каучука –вернее, над твердым катализатором, призванным заменить серную кислоту: это обещает больший выход полезного продукта и уменьшение вредных стоков. А кандидат биологических наук и председатель Совета молодых ученых Уфимского исследовательского центра РАН Зиля Вершинина приучает томаты (а также другие, менее вкусные растения) забирать из почвы тяжелые металлы и другие ядовитые соединения - чтобы потом можно было их скосить и избавиться от вредных веществ. Таким образом изучается механизм поглощения этих веществ – ведь сейчас мы получаем много помидор как раз из стран, где почвы с большой вероятностью загрязнены всевозможными чуждыми природе соединениями.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото автора.