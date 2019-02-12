Чтобы дети росли смелыми и выносливыми

В школах республики скоро введут уроки борьбы, а в Уфе построят Республиканский профильный центр. Об этом говорилось на научно-практической конференции, прошедшей в Конгресс-холле «Торатау».
Форум собрал ведущих спортсменов, представителей федерации, тренеров, учителей физической культуры. В официальном открытии участвовали врио главы РБ Радий Хабиров, олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
- Наша республика всегда славилась своими спортсменами, многовековыми традициями борьбы курэш. Поэтому логично, что Башкортостан стал одним из пилотных регионов по реализации проекта «Борьба – в школы!». Состязания на ковре многие века являются неотъемлемой частью нашей культуры, национального характера. Каждый мальчик воспитывался родителями борцом, крепким, волевым человеком, победителем. На Сабантуе курэш – главное, самое зрелищное соревнование, а его победители, настоящие батыры, всегда вызывают особое уважение и почет, – подчеркнул Радий Хабиров. - У меня уже есть опыт развития этого вида спорта в другом регионе. Мы с добром приходим в школы. Подарим детям очень важные навыки - навыки владения своим телом, своим духом, нравственные принципы, являющиеся неотъемлемой частью борьбы.
- Вид спорта, который дарит супервозможности для развития юного человека, учит быть сильным, выносливым, дает возможность для самореализации. Освоение идет через обязательные соблюдение правил, которые с первых шагов впитывает в себя юный спортсмен, - сказал Михаил Мамиашвили.
Ключевым моментом конференции стало подписание Соглашения о сотрудничестве между правительством республики и Федерацией спортивной борьбы России. Оно закрепляет взаимодействие сторон в подготовке и переподготовке специалистов, методическую поддержку и другие направления, способствующие динамичному развитию этого вида спорта в Башкортостане.
Мероприятие включило в себя также тематические выступления и дискуссии ведущих специалистов, а также мастер-классы, которые прошли на базе спорткомплекса «Динамо».
Отметим, что Министерством образования РБ для реализации проекта определены 10 пилотных общеобразовательных школ, из них 5 – уфимские.
Нужно заметить первопроходец проекта - школа №127 Здесь регулярно проводятся мастер-классы с участием титулованных спортсменов. Со школьниками на равных общались олимпийские чемпионы Александр Карелин, Алексей Мишин.
- Детям очень нравится, - говорят педагоги школы, - С этого года первоклассников разделили: мальчики занимаются борьбой, девочки - подвижными играми.
Сегодня по опыту школы Сипайлово пойдут и другие.
Уже разработано и утверждено техническое задание на проектирование центра спортивной борьбы в Октябрьском районе Уфы. Начало строительства запланировано в четвертом квартале 2019 года, завершить его планируется в 2021-м.
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В муниципальных спортшколах Уфы спортивной борьбой, борьбой на поясах и курэшем занимаются 865 воспитанников, в их числе – мастера спорта России и мастера спорта международного класса.
Светлана СВЕТИНА