Как победить болезнь века?

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МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла из России Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сказал, что ведомство обратилось в правительство с просьбой отозвать с должности посла в России Андрея Негуцу, передает ...

Подпевающих Кадышевой в самолете Дворковича и Ткачева сняли на видео В сети появилась видеозапись, на которой бывший замглавы правительства Аркадий Дворкович, бывший пресс-секретарь российского премьер-министра Наталья Тимакова и экс-глава Минсельхоза Александр Ткачев ...