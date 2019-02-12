Как победить болезнь века?

Врачи всего мира отметили Всемирный день борьбы с раком. Не остались в стороне и медработники нашего района. В беседе с нашим корреспондентом они рассказали о такой его разновидности, как онкология шейки матки.
По сути, речь идет о злокачественном новообразовании. Болезнь бьет по слабому полу, сильнее ее собратьев. И объясняется это очень просто. Дело в том, что эта часть женского организма почти лишена нервных окончаний, и пациентка долгое время не чувствует боли или еще какого-либо дискомфорта.
- Новообразование имеет структуру, похожую на ткани тела, и ультразвуковое исследование его не выявляет, - говорит врач УЗИ Наталья Добродеева.
Строго говоря, выявить эту болезнь могут только гинекологи при осмотре. Собственно, они же говорят об едва ли не коренном факторе, влияющем на ее развитие. Вирус папилломы человека передается в основном половым путем. Попадая в новую среду, он и провоцирует рост раковых клеток.
Стоит ли говорить, что еще несколько десятилетий назад эта болезнь в мире была практически неизвестна? Сегодня же – картина иная. По данным Всемирной организации здравоохранения в ближайшие десять лет число заболевших возрастет еще на четверть.
Возникает резонный вопрос: что делать? В отличие от болезни, он уже не имеет гендерной ориентации. Как говорится, касается всех. Еще древневосточные мыслители вывели такую мысль – в общество, где нет места морали, приходят хаос, преступления и болезни. И утверждение это имеет прямое отношение к реальности. Так, ученые подводят статистику: меньше всего раком (всех форм) болеют жители Непала, Тибета и ряда стран Юго-Восточной Азии. Население там до сих пор живет по традиционным канонам нравственной чистоты.
Но это – одна сторона медали. За вторую отвечают уже доктора, в том числе и демские. Так, для раннего выявления рака шейки матки проводится специальное скрининг-обследование.
- Оно включает профилактическую и диагностическую части. Цель - раннее выявление признаков болезни в так называемых группах риска. Чаще всего это женщины в возрасте от 24 до 63 лет, - говорит акушер-гинеколог Татьяна Осипенко, - на первом этапе проводится исследование методом жидкостной цитологии. Если лабораторный анализ покажет положительный результат, то пациентка направляется на кольпоскопическое исследование.
Если наличие болезни подтверждается, то дальнейший путь чаще всего один – в онкодиспансер, на хирургическое лечение. Чем раньше это произойдет, тем больше шансов на успешное излечение. Кроме того, бывают и врожденные заболевания, однако со временем часто случается и самоизлечение. Тем не менее при малейшем подозрении на злокачественное новообразование производится лабораторный анализ. Это же относится и к женщинам старше 63 лет.
Врачи говорят: именно жидкостная цитология является наиболее современным и высокоточным способом. Его отличие от классических заключается в том, что взятый материал помещается в жидкую среду. Путем пропуска через центрифугу органические клетки «отмываются», образуя ровную просматриваемую анализатором поверхность. Что делает заключение врача значительно более достоверным. Признанный многими мировыми организациями, этот метод применяется и в Деме.
Егор СОЛНЦЕВ.
Корзинка:
Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней.
До 40% случаев заболевания можно предотвратить, избегая контакта с канцерогенами. Сюда же относятся табак и алкоголь. В качестве факторов, уменьшающих риск развития рака, ученые выделяют употребление в пищу фруктов и овощей, а также физическую активность.