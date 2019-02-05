Первый на снегу, или Держитесь крепче

Ярким завершением января стали ночные велогонки «Первый на снегу», прошедшие в парке Лесоводов. А в конце минувшей недели в клубе велотуристов «Спутник» наградили победителей. Мы пообщались с ними и узнали, каково зимой кататься на велосипеде.
…Впереди подъем длиною 600 метров: придется выложиться на всю мощь. Далее выезд на тропу, которая очень скоро рискует превратиться в снежное месиво, где непросто проехать даже на широкой резине: выход один – держать руль и выкручивать! И вот долгожданный спуск – широкий и прямолинейный, но гнать по нему не так легко, как по асфальту. Совсем скоро - финиш: здесь достаточно пространства для решающего рывка… Если сделал все правильно, значит, ты первый.
Протяженность трассы 2,5 км: участникам предстояло совершить от трех до десяти кругов. Все бы ничего, если не мороз и темнота, что и стало главным испытанием для гонщиков.
- Соревнования прошли на ура. Из-за мороза, конечно, было не очень приятно выходить на старт, но в процессе появился азарт, - рассказывает победитель в категории «7 кругов» Иван Пьяных. - К этой дистанции подготовился, поэтому сложно не было. Зимние гонки на велосипеде в Уфе проводятся каждый год с 2010-го, и в большинстве из них участвовал.
Иван живет на улице имени Города Галле, поэтому часто выходит в парковую зону за медколледжем.
- На велосипеде нет большой проблемы доехать туда, где хотелось бы покататься. А для бытовых поездок у меня есть велик попроще. Можно и просто по городу ездить: зимой столица становится пересеченной местностью. А для занятий велоспортом в идеале нужен комплекс, где были бы подготовленные трассы: могли бы там тренироваться, проводить соревнования, никому при этом не мешая.
- Как подготовиться к зимним велопрогулкам?
- Желательно обслужить «коня» до наступления холодов. И конечно, самому нужно быть готовым к езде в зимних условиях: понимать, что находится под колесами, контролировать управление, скорость, уметь рассчитывать тормозной путь и правильно останавливаться, следить за обстановкой вокруг, держать дистанцию.
Победитель категории «4 круга» Александр Лиходед в таких соревнованиях участвует второй год.
- Прежде к катанию на снегу относился скептически, как и многие, пока сам не попробовал, - рассказывает он. - В прошлом году занял третье место, до этого гонял только летом кросс-кантри (прим. - одна из спортивных дисциплин в маунтинбайке, гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками). Думал, будут проблемы с управлением, оказалось не так сложно, разве что тормозной путь немного длиннее, а при резком повороте может занести в небольшой дрифт, что только добавляет положительных эмоций. Трасса в парке Лесоводов несложная, но местами проходила через рыхлый глубокий снег, где пригодились навыки бега. Самой большой трудностью стал мороз -20 градусов. И до старта важно было не замерзнуть, греть руки и ноги, а во время гонки не простудить горло и бронхи. Благо, все получилось и первым проехал 10 километров, чему очень рад.
Александр восемь лет назад приобрел первый горный велосипед, чтобы добираться на работу из Зеленой рощи до улицы Трамвайной. Поэтому «двухколесный конь» стал не только увлечением, но и видом транспорта. Например, летом он регулярно проезжает около 11 км в одну сторону, обратно предпочитает возвращаться через лес, вдоль Уфимки, получается своего рода небольшая тренировка.
- Когда опаздывал, удавалось доехать где-то за 30 минут, что было быстрее, чем на маршрутке, - отмечает спортсмен. - Когда узнал, что проводится велогонка по пересеченной местности в формате кросс-кантри, решил поучаствовать. В первой гонке не хватало техники и опыта, из-за чего на спусках пару раз улетал через руль, но было очень весело. Мне даже вручили медаль за второе место в начинающей категории. Теперь стараюсь подобные соревнования не пропускать.
Если летом все предельно просто, то зимой к велопрогулке нужно подготовиться: следует особенно утеплить конечности рук и ног, поскольку они могут замерзнуть в первую очередь, а телу, наоборот, может стать жарко, поэтому слишком тепло одеваться не стоит.
- Достаточны термобелье, флисовая кофта и легкая куртка. Вообще экипировка очень схожа с лыжной. В морозный день от глубокого дыхания можно простудить горло с непривычки, поэтому желательно дышать через шарф или маску, - советует Александр.
- А падения и травмы случались?
- Конечно, без этого не обходится. Однако у меня они были не такие значительные. В основном падал на дистанции по пересеченной местности: особенно после дождя, когда спуски по трассе превращались в скользкую грязь. Чтобы избежать неприятностей, нужно следить за исправностью велосипеда. Был случай на гонке: у меня отказали сразу два тормоза, и я на повороте улетел в кусты. Зимой, кстати, падаю реже, может, потому, что изначально стараюсь ехать осторожнее, чем в теплое время года.
В зимних катаниях нет ничего сложного: ведь на расчищенном тротуаре можно ездить как летом.
- Для начала желательно придумать маршрут и место где кататься, не стоит сразу далеко уезжать, тем более лезть в сугробы. Подходящая погода - до минус 15. Для более устойчивого сцепления с дорогой можно использовать шипованные покрышки, хотя катаюсь на обычных. Есть такие велосипеды с толстыми колесами - фэтбайк, по небольшому рыхлому снегу проходимость у него лучше.
Александр живет рядом с зеленым массивом, где можно покататься по натоптанным тропинкам. Но если выпадает много снега, проблематично проехать не только по лесу, но и по городским дорожкам.
- На мой взгляд, самое подходящее место для зимнего катания на велосипеде - парк Лесоводов, здесь всегда вовремя чистят тротуары и имеется освещение. К сожалению, подобных мест не так много, как самих велодорожек в столице. Пока районы не связаны в единую сеть и порой приходится выезжать на дорогу или тесниться с пешеходами. Подобные зимние соревнования приобщают к тому, что кататься можно круглый год. Вот в Финляндии большинство используют их в любую погоду. И у нас горожане начали привыкать к «двухколесным» прохожим, да и новичков в этом деле становится больше.
Индира МАГДАНОВА.