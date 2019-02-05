Работа. Зарплата. Здоровье.

Три этих фактора стали, пожалуй, ключевыми темами Международного форума «Будущее сферы труда: достойный труд для всех». Открылся он еще воскресным вечером балетом «Журавлиная песнь». А вчера состоялись пленарное заседание и панельные дискуссии.
- Выбор Башкортостана для проведения форума неслучаен. Республика – один из крупных промышленных, аграрных, медицинских, научных, образовательных и культурных центров Российской Федерации. Но в первую очередь это его жители – более 4 млн человек, в том числе около 2 млн занятых. В условиях меняющихся форм труда, трансформации рынка основная наша задача – не потерять человека и не дать потеряться ему, - отметил в своем выступлении врио главы РБ Радий Хабиров.
Также он предложил в сотрудничестве с Международной организацией труда разработать новую программу «Достойный труд в Республике Башкортостан». Наш регион готов предоставить для важных форумов не только Конгресс-холл, но и экспериментальные площадки, цеха, технопарки, лаборатории для реализации совместных проектов. Республика намерена выступить с законодательной инициативой по внесению изменений в закон об обязательном медицинском страховании: по аналогии с советской цеховой медициной необходимо возродить медосмотры работающих людей, совмещая их с диспансеризацией.
Как всегда эмоциональным и резонансным было выступление Валерия Фадеева. Секретарь Общественной палаты РФ призвал быть честными в определении реальных средних заработных плат - доходов населения. По его данным, получают россияне на самом деле 21 тысячу рублей в месяц, а не 40 тысяч, как «показывает» статистика. «Жульничество!» - называет Фадеев подобные манипуляции с цифрами.
Директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева в своей речи первым делом поздравила собравшихся со 100-летием образования Башкирии. Кстати, международная организация, которую она представляет, тоже существует 100 лет. Юбилеи совпали. Но главный посыл - рынок труда, его риски, потеря рабочих мест:
- У республики есть финансовые ресурсы для массированного обучения как работников предприятия, так и людей, которые ищут работу по линии службы занятости, - отметила заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова
Кстати, Башкирия получит 650 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Старшее поколение». Эта сумма рассчитана на 6 лет, и обучение пройдут 9 тысяч человек.
По мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, сегодня вызовы перед рынком труда стоят серьезные.
- Та же самая неустойчивая занятость не предусматривает высоких социальных стандартов для людей, работники порой лишаются элементарных социальных гарантий, например оплачиваемого работодателем отпуска, — отметил Михаил Шмаков.
Также на форуме поднимались вопросы квалификации специалистов. По заявлениям экспертов, работодатели в любом случае вынуждены переучивать выпускников вузов, образовательная деятельность университетов очень часто не удовлетворяет требованиям компаний, а многие работодатели и вовсе берут на работу без диплома о высшем образовании, так и нужно ли оно вообще? И еще одна тревожная цифра - каждый четвертый работник не использует в работе полученное им образование.
Модератором пленарки выступил известный тележурналист Сергей Брилев. На своей страничке в соцсетях он опубликовал живописный снимок памятника Салавату Юлаеву, который подписал: «Вид из окна гостиницы такой, что сомнений, где я проснулся, никаких. Давно не виделись, Салават Юлаев!».
Иван ЗАРОКОВ.
Фото Булата Гайнетдинова.