ШКОЛОПИСАНИЕ

Суд обязал Навального удалить расследование о продуктах для Росгвардии

Расследование ФБК было опубликовано в августе 2018 года. Навальный и его сторонники утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам. Золотов после этого вызвал ...