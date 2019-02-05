ШКОЛОПИСАНИЕ

Как поставить учителя на место
Майя Какайкина стала лауреатом конкурса «Учитель года столицы Башкортостана» и теперь поборется за звание лучшего на региональном этапе.
Она самая молодая участница профессионального состязания педагогов. Майя только в прошлом году окончила Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Акмуллы. Ее выбор на гимназию №82 пал не случайно: именно здесь, будучи студенткой, она два года подряд проходила практику.
Родилась будущий учитель русского языка и литературы в Бугульме, где и окончила школу с серебряной медалью. Уже в 11 классе она твердо знала, что станет педагогом. К этому ее подтолкнуло успешное участие в олимпиадах различного уровня и отличное знание литературы и русского языка. По обоим предметам она сдала ЕГЭ на 100 баллов. Любой вуз Москвы или Санкт-Петербурга с радостью бы принял такую абитуриентку в свои ряды, но Майя выбрала Уфу.
- Нисколько не жалею, - говорит она, - пять лет были наполнены интересными встречами и новыми знаниями. Сейчас продолжаю обучение в магистратуре.
Обладательница красного диплома Педуниверситета преподает в 6-х и 7-х классах. И, несмотря на то, что это первый учебный год в качестве учителя, у Майи Александровны уже сформировалась своя точка зрения на процесс обучения:
- Необходимость преобразований в обучении современных школьников я понимала, еще учась в вузе, а когда начала работать, поняла, что за какие-нибудь пять-шесть лет многое изменилось. Сегодня, например, учитель не просто дает знания, а разъясняет практическую ценность усвоенного материала, экспериментирует, используя в работе все новые и новые методы. Такой подход весьма актуален, так как дети могут самостоятельно усвоить эти «конспектные» знания на различных интернет-ресурсах.
Не секрет, что современные дети воспринимают классику как какое-то архаичное явление, а изучение литературы представляется для них сложным.
- Ребятам непонятно, например, почему сыновья Тараса Бульбы так поступили, немало и курьезных объяснений: в «Песне про купца Калашникова» жена героя возвращается со службы в церкви. Говоря об этом, один из ребят подобрал синоним «работа». Так и прозвучало: Алена Дмитревна шла с работы, - рассказывает Майя. - Как-то я наткнулась на статью одного блогера-учителя, который считает, что русскую классику способен понять лишь зрелый человек, а подросткам вовсе незачем ее читать. На мой взгляд, классика ставит важнейшие вневременные вопросы существования человека, и читать ее необходимо. Когда мы проходили поэму Некрасова «Русские женщины», ребят до слез растрогала сцена, когда жена декабриста целует оковы на его ногах. Такие эмоции очищают душу, облагораживают.
Преподавание русского языка сегодня тоже имеет свои особенности. Иногда для того, чтобы дети усвоили правило, учителю приходится прибегать к необычным методам.
- Для понятия темы обособления причастий, пришлось разыграть спектакль, где я была запятой, а дети выступали в роли главного и зависимых слов, - рассказывает Майя Александровна. – В конце концов, они научились правильно «ставить меня на место». Такая наглядность помогла усвоить материал.
Молодой педагог только в начале своего пути, и хочется надеяться, что никакие трудности не повлияют на ее желание трудиться в школе.
Светлана ЯНОВА.