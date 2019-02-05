Со скалы – на татами

- Еще вчера, затаив дыхание, карабкался по сингапурской скале на фоне накатывающей волны, а сегодня - должен «уложить на лопатки» известного московского многоборца. Сюжет спортивной жизни, в отличие от сериального - непредсказуем! – делится участник чемпионата России, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №11 Руслан Файзуллин. Он с детства прославлял свой район в соревнованиях по скалолазанию, а теперь решил взять новые высоты и в борьбе.- Впервые я увидел скалодром еще учеником. До этого занимался футболом, легкой атлетикой. Скалолазание какое-то время совмещал с тайским боксом, - рассказывает Руслан. - Принял участие в соревнованиях уже через полгода занятий. В 2011 и 2012 годах стал победителем первенства мира. В 2013-м – участником Всемирных игр. В 2017 году в Уфе одержал победу на взрослых всероссийских соревнованиях. Сильное впечатление производят новые страны. Помню, как в Сингапуре мы состязались на берегу океана. Скалолазание включает в себя четыре дисциплины: скорость, трудность, боулдеринг, многоборье. К чемпионату по многоборью «натаскивал» два последних навыка. Было сложно, но справился: для того, кто одолел скалу, встреча на татами – пустяк. Тяжело только за несколько минут «оценивать» потенциал соперника. Параллельно учусь в УГАТУ и стою на перепутье в вопросе выбора профессии. Главное в соревнованиях – уметь преодолевать волнение и иметь своеобразную технику.Руслан сожалеет, что в секции нет 15 - метровой скоростной стены для скалолазания, которая находилась бы в помещении. А ведь именно эта высота является основным стандартом российских и мировых соревнований.Вспоминает, что влюбился в скалолазание буквально с первого взгляда, потому что они со своим наставником - заслуженным тренером России Любовью Степановой, участвуя в соревнованиях, объездили почти весь земной шар.Сегодня отделение скалолазания спортивной школы олимпийского резерва №11 переживает свой расцвет. День за днем высоты покоряют ее 129 воспитанников. В резерве из-за недостатка мест ждут очереди еще около 70 желающих. 40 % от общего числа учеников – девушки. Степанова рассказала об успехах своих ребят:- Руслан Файзуллин дважды победил на первенстве мира, Александр Степанов - один раз, а Дарья Кан – четырежды. Евгений Вайцеховский стал чемпионом мира, Европы, четырехкратным обладателем большого Кубка мира. Чтобы добиться таких результатов, нужно начинать тренировки как можно раньше. Например, мы не принимаем в отделение ребят старше 12-ти лет. Зато если раньше скалолазанием занимались строго до 20-ти, то теперь нет ограничений для тех, кто демонстрирует блестящие результаты. Двум самым возрастным спортсменам - по двадцать пять. Если сравнивать посещаемость с другими секциями, то конкуренцию нам составляют футбол, хоккей и художественная гимнастика. Как ни странно, скала (пусть даже искусственная) легче дается прекрасному полу.Любовь Степанова познакомилась с этим видом спорта будучи третьекурсницей факультета иностранных языков. О том, чтобы оставить занятие в разряде любительских, не могло быть и речи. Она получила второе образование по направлению физической культуры, «узаконив» этим отношения с любимым делом. Теперь колесит по всему миру:- Впечатлил Ниагарский водопад, также «барабанное» приветствие местными жителями в Новой Каледонии и китайские драконы. Но для таких путешествий нужно очень много работать. Мы принимаем в секцию только после сдачи десяти нормативов. Ребята и их родители часто допускают большие ошибки, отрезая себе путь к этой цели. Во-первых, скалолазание требует стопроцентной отдачи, а дети совмещают это с подготовкой к ЕГЭ, прогулками, компьютером. Во-вторых, успех зависит от вовлеченности в процесс родителей. В нашем отделении отсидеться не получится. Через полгода воспитанники участвуют в первенстве спортшколы, спустя год - на уровне города, и в среднем через пару лет - на региональном. У секции есть и свои трудности. Прежде всего нужно обновить скалодромы. Кроме того, необходимо наращивать тренерские кадры. Также хочется, чтобы появились специалисты по подготовке трасс, которые будут осуществлять смену рельефов и зацепов.По словам Любови Александровны, команда участвует ежемесячно как минимум в двух соревнованиях. Для воспитанников Степановой сезон обещает быть насыщенным. В январе уже прошли Всероссийские соревнования «Невские Вертикали» в Санкт-Петербурге.Юлия ГОЛОВИНА.