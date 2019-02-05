Слово «депрессия» превратилось в нечто эфемерное и повседневное. Серьезный диагноз стал синонимом плохого настроения. Подмена понятий и общее недопонимание порождают споры страдающих ею людей и тех, кто с нескрываемым раздражением советует им «взять себя в руки». Как отличить хандру от заболевания, мы узнали у врача-психотерапевта, психиатра Республиканской клинической психиатрической больницы Эмилии Арсениной.
- Эмилия Геннадьевна, в холле вывешена стенгазета с хорошим заголовком «Подарите себе настроение». Действительно, это в наших силах?
- Наше настроение складывается не только от того, что происходит вокруг. Оно точно зависит от мыслей, с которыми мы живем, от физического состояния, окружающей среды. Если обстановка удручающая, то это непременно на вас скажется. Проводились исследования, показывающие, что имитация хорошего настроения повышает его, а также тонус. К примеру, купите себе букет цветов – и это вызовет положительные эмоции. Внешним воздействием, своим поведением мы можем диктовать себе настроение.
- С какими проблемами сегодня чаще всего приходят на прием?
- К нам в стационар обращаются люди, длительно пребывающие в непонятном для себя состоянии. У них могут быть соматические жалобы: нехватка воздуха, сердцебиение, хронические болевые синдромы, которые не проходят, несмотря на медикаментозное лечение. Пройдя массу специалистов и получив их заключения об отсутствии паталогий, врачи все-таки ориентируют на психотерапевтов. Пациенты приходят к нам с массой документов.
По статистике, около 20% обращающихся к узким специалистам пациентов с хроническими заболеваниями имеют депрессию.
- А по внешнему виду можно понять, что человек находится в данном состоянии?
- Люди всегда стараются объяснить себе, что с ними происходит. Депрессия – не всегда психиатрический диагноз. Это - синдром, который может сопровождать другие заболевания. Например, онкопатологии. Депрессия становится симптомом болезни при определенных обстоятельствах. Таковым ее признают через две недели постоянно сниженного настроения. Что часто не зависит от внешних факторов.
- Пациенты 15 лет тому назад и сейчас. Есть ли разница?
- Депрессия в той же форме существовала и раньше. Те же жалобы – пониженное настроение, заторможенность в восприятии, мышлении, тугоподвижность. Человек становится пассивным, вялым, залеживается в постели и теряет интерес к окружающему. Все это было и раньше.
Благодаря развитию науки, появилась возможность выявлять сложные депрессивные состояния на уровне амбулаторной сети. Узкие специалисты, видя, что человек не вписывается в общие симптомы их заболеваний, направляют его к нам. В этом плане спектр изменился.
- Сейчас во многих местах требуют справку от психиатра. Но многие боятся обратиться, опасаясь, что сразу поставят на учет…
- Напрасные опасения: на учет при обращении к психотерапевту никто не ставит. К тому же закон гарантирует тайну обращения. Информация о пациентах может быть предоставлена только по судебному запросу.
- Диспансеризация не включает осмотр врача-психотерапевта. А стоило ли?
- Думаю, в этом нет необходимости. К психотерапевтам обращаются люди социализированные. Другое дело - психиатр. Там есть вероятность встретиться с серьезными заболеваниями.
- Как отличить хандру от депрессии?
- Человек сложноорганизованное существо. В нас существует как биологическая часть – тело, которое само функционирует, живет, так и психическая составляющая. Мы очень зависим от природных факторов. Осенью реагируем на изменения солнцестояния. В зависимости от этого идет выработка тех или иных гормонов, в том числе мелатонина. А он обуславливает нормальный сон, иммунитет. Есть понятие фотодепрессия – недостаточность дневного света. В наших широтах солнца мало, что приводит к недостаточности выработки некоторых гормонов. Поэтому период переадаптации, переаклиматизации весна-осень очень часто сопровождается изменениями настроения, общего состояния, тонуса.
- В Магнитогорске обрушился дом, в московском элитном доме оборвались тросы у лифта. Когда мы слышим эти новости появляются тревога и страх. Хочется переехать в дом с газовым оборудованием или подниматься, пусть и на 7-8 этаж пешком. Это - расстройство или естественная вещь?
- Это не расстройство, а нормальная реакция. Человек – социальное существо. Мы думаем, что мы живем отдельно от других. На самом деле мы всегда все вместе. И горе одного не может не сопереживаться другими. Видя неприятности других, мы автоматически включаем себя в процесс, проецируя ситуацию на себя. Отсюда и страхи. В норме они имеют временный период, но если это затягивается, то становится темой для рассмотрения специалистами.
- Последние лет пять прослеживается явная зависимость цивилизации от социальных сетей. Люди проводят там много времени, выставляют напоказ свою личную жизнь, следят за чужой (расстраиваются, потому что она лучше), переживают из-за количества поставленных лайков, друзей. Это истощает психику?
- Психологи подсчитали, чтобы чувствовать себя принятым в среде, как индивид, ребенку необходимо 14 прикосновений в течение дня. А взрослому – семь. Интернет – информационная база, наполняющая нашу жизнь. Мы узнаем много интересного за считанные секунды. Экономится время и возникает возможность работать с большим количеством материала. С другой стороны, когда мы погружаемся в это с головой и начинаем там жить – отдаляемся от естественной среды. Человек сам себя погружает в одиночество, заменяя настоящее виртуальным.
- Недавняя история с керченским стрелком. Как понять, что рядом с тобой есть такой человек, представляющий большую опасность?
- При учебных учреждениях должен быть психолог, работающий с детьми. Молодые люди отличаются неустойчивостью психики. Они достаточно эмоциональны, импульсивны. Это связано с гормональным фоном. Таких людей видно, но предотвратить ЧП достаточно проблематично. Можно увидеть агрессивность, отчужденность, но и это не обещает покушения. Поэтому стоит понаблюдать за изменениями человека. Не бояться подойти и задать вопрос, что происходит. Будьте внимательны к окружающим вас людям, ведь никто не знает предела запаса прочности каждого из нас. Может одно ваше слово сохранит человеку жизнь.
Мария АПКАРИМОВА.