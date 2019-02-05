Холодный оскал февраля

Последняя неделя оказалась богатой на морозы, и на снегопад. Такая погода может радовать синоптиков. А для коммунальщиков перепады температуры означают усиленный режим работы. С одной стороны – пурга заметает улицы, с другой – на крышах не по дням а по часам растут сосульки. Так, один из ледяных «сталактитов» обеспокоил жителя улицы Дагестанской Камиля Даурова.
- Живу на последнем этаже. Сверху, по-видимому, имеется вентиляционное отверстие, влага из него и замерзает. Сбивать полутораметровый нарост боюсь: а вдруг оторвет часть карниза?
К слову, на момент сдачи материала опасный ледяной нарост был ликвидирован бригадой кровельщиков. С ними мы и отправились в рейд, чтобы узнать, где еще есть крыши в ледовой окантовке.
Первый пункт – пятиэтажка по улице Мусоргского. Сосульки свисают почти над самой входной группой магазина «Пятерочка». Опасными они не выглядят, но все же ощущение не из приятных.
А вот по Таллиннской –другая картина. Один из домов встречает нас оскалом длинных «клыков». Это - торец здания, пешеходных тропинок в зоне риска нет. Но важно и другое: наледь давит на карниз, деформируя его.
Во дворе ситуация гораздо лучше: ходить абсолютно безопасно. Между тем сбивать ледяные глыбы должны не только рабочие городских служб, но и сами жители.
- Те балконы, где потолок составляет бетонная плита, – в зоне обязанностей управляющей компании, так как были заложены по проекту. А если вы остеклили и отделали его самостоятельно, то здесь ответственность индивидуальная, - говорит кровельщик Айваз Шангареев. - Как правило, жилищники раздают людям соответствующие извещения. Это касается и снега. Кто-то счищает его вручную, можно нанять и промышленного альпиниста.
Впрочем, и муниципальные высотники без дела не сидят. Только скатных крыш в районе 154, а есть еще и мягкая кровля.
Безопасной их работу не назовешь. Потому специалисты проходят обязательную подготовку. Да и без каски и страховочного троса вход на крышу заказан. Старые дома приходится обслуживать чаще. Дело – в треугольной форме крыши. Она не продувается ветром, что значит – осадки копятся. Более современная застройка снежной бахромой почти не обрастает из-за плоской кровли.
Кому-кому, а жителям частного сектора по улице Магистральной эти тонкости незнакомы. Хозяевам своих домов и рассчитывать приходится только на себя. Не очистил вовремя крышу – и доски могут не выдержать, либо по весне начнут протекать.
- А что, это - житейское. Высота как раз для стремянки. Только знай, не ленись, да маши лопатой, - говорит Айвар Хузин, - живем здесь с женой уже давно, детей вырастили. Когда снега выпадает особенно много, они приезжают помогать.
Завершающим штрихом картины стала встреченная на перекрестке с Новороссийской бригада коммунальных служб. Самоходная автовышка и несколько рабочих направлялись на очередное задание по очистке крыш.
Егор СОЛНЦЕВ.
Корзинка:
Только вчера в расчистке улиц от снега было задействовано 23 единицы техники. За последние сутки грузовики вывезли более 630 кубометров снега. Уборка кровель от снега и льда ведется по графику. Ознакомиться с ним можно на странице: http://away.vk.com/away.php