Собрать и разделить

- Отправьте технику на улицу Красноуфимскую! В этом месяце еще ни разу не забирали мусор из контейнеров, - обратились горожане к коммунальным службам в соцсетях. На просьбу отреагировали быстро: через час баки были опустошены, территория расчищена.
Теперь для жителей доступен график вывоза ТКО, размещенный на сайте администрации Уфы, в котором можно узнать, как часто будет приезжать машина за отходами: например, в городском периметре – ежедневно, а в частный сектор – 1-3 раза в неделю.
Как это будет происходить, рассказал заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» Ринат Биккинин.
- В отдаленных территориях еще сохраняется бестарный способ складирования, что, естественно, согласовывается с жильцами, потому что кому-то удобно собирать отходы в пакеты, а кто-то просит установить контейнерную площадку. Проблема также обсуждается на сходах граждан, которые организовывают администрации районов: если есть разногласия, то решение принимают большинством. А во дворах многоквартирных домов повсеместно установлены баки. Еще осенью мы закупили новые в количестве 350 штук. Сейчас постепенно расставляем их по городу: в связи с изменениями норм накопления появилась необходимость установить дополнительные емкости.
- А во сколько обходится один контейнер?
- Пластиковые евростандарта объемом 1 кубический метр – от 8 до 15 тысяч рублей, а металлические – от 6 до 10 тысяч. Дешевле не найдешь, поскольку производят евробаки в основном в Германии. И последняя партия, которую мы закупили, как раз импортная. А есть Нижнекамский завод в Татарстане, где сейчас также работают с полной отдачей: поступает очень много заказов. В целях выгодной сделки стараемся участвовать в тендерах.
- Как будет решаться проблема раздельного сбора мусора?
- Пока нет возможности полностью оснастить все дворы боксами для сортировки. Разговаривая с жителями, приходим к выводу, что большинство из них к этому не готовы. Есть, конечно, уфимцы, которые сами предлагают организовать селективный сбор. Однако это должно быть желанием не одного жильца, а всего дома. Поэтому сейчас зачастую такие емкости ставим по договоренности с потребителями и, в основном, для ПЭТ-бутылок. Недавно приобрели их в количестве 100 штук, будем расставлять по городу. Также летом начинали ставить контейнеры для стекла, но сбор пока, можно сказать, не идет: они так и не наполнились.
- А в Советском районе есть спрос на раздельные боксы?
- Сегодня есть запрос на установку 10 таких емкостей. Кстати, новые евроконтейнеры недавно появились во дворе на улице Достоевского, 97/1, на днях поменяли на Дмитриева, 1. В парке им. Якутова тоже импортные, там же есть и для пластиковых бутылок.
- После вступления в силу нового закона жалобы на вывоз мусора участились. За месяц что-то изменилось?
- С самого утра уфимцы по дороге на работу фотографируют полные контейнеры и присылают нам. Но ведь первым рейсом весь город охватить невозможно: в течение дня техника все равно заберет мусор и к возвращению жильцов баки опустошаются. Стихийных свалок пока нет, они появятся весной, когда горожане будут отдыхать в парках, вот тогда начнется новая волна жалоб. Однако в данный момент обращений конкретно по вывозу мусора становится меньше: если прежде писали на мобильные сервисы и звонили на «горячую линию», то сейчас пошли вопросы по квитанциям: оплата начнется в феврале с 1 по 10 число, а квитки уже получили с 20 по 30 января.
Индира МАГДАНОВА.
КОРЗИНКА:
Планируется возмещение отдельным категориям граждан платы за ТКО. Чтобы оформить льготу, необходимо обратиться в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональные центры.