Учителя высокого полета

Вчера в Русском драматическом театре прошла церемония награждения победителей конкурса «Учитель года столицы Башкортостана - 2019» и «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана – 2019». Марафон открытых уроков, мастер-классов, встреч, репетиций, семинаров – всего, что включает в себя это профессиональное состязание, - завершился великолепным финалом.
- Это невероятный праздник мастерства, который вы подарили нам. Вы помогаете строить будущее нашей страны - очень светлое, очень настоящее, стоите на защите завтрашнего дня наших детей, - сказала, обращаясь к участникам конкурса, заместитель главы администрации города Алина Сулейманова. - Из 66 участников – 27 молодые специалисты. Это означает, что мы с вами на правильном пути. Ваше дело развивается. В своей жизни можно ни разу не встретить космонавта или президента, но невозможно не встретить учителя. Он есть в жизни каждого. Спасибо за нашу столицу. Вперед, к победам!
Пьедестал блистал: на него всходили лучшие учителя русского, башкирского, татарского языка и литературы. Тепло встретил зал молодых педагогов. И каждый раз замирал, когда жюри вскрывало очередной конверт с именем победителя номинации. Но до конца финала сохранялась главная интрига конкурса – кто абсолютный победитель? Им стала заместитель по учебно-воспитательной работе, учитель экономики гимназии №47 Ирина Хисматуллина.
- Весь конкурс училась у своих коллег, записывала в блокнот все, что могу использовать в своей педагогической деятельности, - говорит Ирина Галеевна и добавляет: - Хочу пожелать всем учителям, чтобы они с радостью приходили на урок, и каждый день в школе был особенным.
Участники конкурса - все как на подбор стильные внешне, креативно мыслящие, творческие люди.
- Для меня конкурс - хорошая школа, общение с единомышленниками. К своим ребятам приду с новыми идеями, думаю, им понравится, скучать им точно не придется, - сказала учитель начальных классов Центр образования № 114 Надежда Понасенко.
- Люблю работу, детей, что считаю главным условием в профессии. И именно глаза учителя должны гореть интересом. Дети сейчас практически все продвинутые, их непросто повести за собой, трудно чем-то удивить, и поэтому мы должны держать руку на пульсе всех инноваций и быть интересной личностью, - считает учитель начальных классов физико-математического лицея №93 Фарида Фаисханова.
- Педагогическая наука не стоит на месте, и мы должны двигаться вперед, профессиональное состязание учит тебя быть пытливым, интересоваться всем новым. Люблю физику и стараюсь сделать все, чтобы мои ученики также полюбили этот предмет. А для этого надо быть влюбленным в эту науку, - добавляет к сказанному учитель физики лицея № 52 Екатерина Гаврилова.
- А еще нужно отрывать их от гаджетов, прививать им любовь к физкультуре. Спорт учит побеждать, - дополняет учитель физкультуры школы №103 Ольга Ознобкина.
Ярким моментом стал выход на сцену победителей прошлых лет – резидентов созданного клуба «Учитель года столицы». Появление его закономерно, ведь конкурс проходит два десятка лет. Он аккумулирует все передовое, что есть в педагогической науке, и наставляет тех учителей, что идут по их стопам.
Конкурс учительского мастерства завершился, но он, безусловно, дал импульс на следующий год. Будем верить, что команда победителей будет постоянно пополнять учительскую элиту.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
Лучшим учителем башкирского языка и литературы стала педагог из школы №7 Гульшат Габитова.
Лучшим учителем татарского языка и литературы признана Гузэль Загитова из татарской гимназии № 65.
Лучший учитель русского языка и литературы – Айгуль Хусаинова из лицея №6.
В номинации «Педагогический дебют» победу одержала учитель изобразительного искусства лицея № 160 Ангелина Тимирова, а в номинации «Педагогическая надежда» (среди учителей башкирского языка и литературы) Зульфия Исянбаева из школы № 103.