От «умных» остановок до «говорящих» автобусов

В Уфе появятся «умные» остановки, безналичная оплата проезда и речевые информаторы в общественном транспорте. Новшества обсудили за круглым столом в Горсовете столичные депутаты и представители Госсобрания – Курултая РБ, руководители структурных подразделений мэрии и организаций, занимающихся пассажирскими перевозками.
Заместитель председателя Госсобрания – Курултая РБ Рустам Ишмухаметов, открывая встречу, сообщил:
- После сегодняшнего заседания рабочая группа планирует переключиться на вопросы организации межмуниципального транспортного обслуживания, а городская администрация продолжит работу по упорядочиванию пассажирских перевозок. Напомню, что первое заседание рабочей группы состоялось 18 октября в Госсобрании. На нем рассматривались вопросы качества транспортного обслуживания населения, борьбы с нелегальными перевозчиками, совершенствования дорожной инфраструктуры. Было принято решение разработать проект организации транспортного обслуживания населения в столице республики.
В ходе обсуждения заместитель главы администрации Уфы – начальник Управления транспорта и связи Андрей Федосов отметил, что сегодня реестр муниципальных регулярных перевозок включает 150 маршрутов - 116 автобусных (в том числе 34 маршрута ГУП «Башавтотранс»), 22 троллейбусных и 12 трамвайных.
- В прошлом году в Уфе перевезено около 250 млн пассажиров (688 тысяч в день), - добавил он. - В городе также реализуется проект «Городская электричка». За 2018 год электропоездами, курсирующими по маршруту Дёма – Уфа – Шакша, перевезено 178 500 уфимцев и гостей столицы. В результате контрольно-надзорных мероприятий к концу 2018 года прекращена деятельность нелегальных перевозчиков. По 27 маршрутам прекратили работу лица, не имеющие карт и свидетельств об осуществлении перевозок.
Федосов добавил, что в транспортной сфере разработан документ планирования на 2019-2023 годы, согласно которому должны появиться девять новых автобусных маршрутов в направлении быстро растущих пригородов Уфы – Елкибаево, Федоровки, Князево. Также планируется внедрить Единую транспортную карту (ЕТК). Общественный транспорт будет оборудован терминалами безналичной системы оплаты проезда (в том числе с использованием социальных карт), что также позволит пресечь работу нелегальных перевозчиков. Прорабатывается проект «умных» остановок с информационными стендами, по которым можно будет не только получить сведения о маршрутах, времени прибытия транспорта, но и узнать об изменениях в графике движения.
Юлия ГОЛОВИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.