В открытом диалоге

Глава администрации района Олег Котов встретился с жителями Нижегородки, которые смогли напрямую задать волнующие их вопросы и тут же получить ответ. На некоторые из них отвечали приглашенные представители мэрии, коммунальных служб, Уфимских инженерных сетей, «Уфаводоканала», «Башавтотранса», «Уфагорсвета», «Спецавтохозяйства по уборке города», а также депутаты Курултая РБ Галина Ишмухаметова, Владимир Нагорный и Горсовета Руслан Зайнуллин.
- Я возглавил район сравнительно недавно. Сегодня очень важно, чтобы жители видели открытый диалог с властью, знали, над чем власть работает, какие проблемы решает, - сказал Олег Александрович. - Актуальные и злободневные вопросы района мне знакомы, проблем здесь хватает. Для Затона и центра актуален снос аварийного жилья и содержание многоквартирных домов.
Основные проблемы Нижегородки - ремонт дорог, вывоз мусора, очистка улиц от снега в зимний период, отсутствие тротуаров для пешеходов, засорение озера Долгое, бродячие собаки, обустройство спортивных площадок. Также актуальными вопросами остаются транспортное обеспечение жителей и пожары.
Однако есть и положительная тенденция. Одни из показательных примеров - по программе поддержки местных инициатив восстановлен понтонный мост через озеро Долгое, облагорожен двор по улице Малой Лесозаводской, 2/1, построена новая котельная, за счет средств регионального оператора обновилась кровля многоквартирного дома № 22 по улице Перевалочной. На территории микрорайона за последние 3 года установлены 24 светильника. В рамках ремонта улично-дорожной сети обновилось дорожное полотно по улицам 2-я Придорожная, Воронежской, Астраханской и другим. Затронул темы вывоза мусора, бродячих собак, здравоохранения жителей микрорайона и многие другие злободневные вопросы.
Также в ходе выступления Олег Александрович с благодарностью отметил активность жителей улиц Черный Яр и Зилимской, которые выразили желание участвовать в 2019 году в конкурсе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.
- Приятно отметить, что в феврале прошлого года в отремонтированном педиатрическом отделении детской поликлиники № 6 по адресу: Малая Лесопильная, 13а начался прием пациентов. В здании появились новая регистратура, обновленные кабинеты врачей-педиатров, процедурный, прививочный, физиотерапевтический и стоматологический кабинеты, молоко-раздаточный пункт. Открыт дневной стационар на 15 коек в 2 смены, где дети могут получить медицинскую помощь, - отметил он. - В здании поликлиники № 44 по ул. Нехаева, 60 в 2017 году проведен ремонт фасада на сумму более 1 млн рублей за счет средств республиканского бюджета и собственных средств поликлиники. В планах поликлиники провести капитальный ремонт в данном здании на сумму 20 млн.
Вторая часть выступления была посвящена ответам на обращения, которые поступили через социальные сети на личные аккаунты главы и в официальные группы района. Жителей волновали вопросы по неудовлетворительному состоянию зданий по ул. Саляма,2, Нехаева, 96, тема весеннего половодья, транспортному обеспечению микрорайона.
- По адресу Рижская,1, кв. 5 живет одинокая бабушка. Здесь нет отопления, а в последнее время затопило подвал, - обратилась одна из жительниц, представляющая интересы пожилой женщины.
Позднее Олег Котов вместе с сотрудниками ТЖХ выехал на место и обследовал жилищные условия одинокой пенсионерки. В ее квартире печь отапливается дровами. В 2018 году дом признан аварийным, вопрос дальнейшего расселения находится на контроле администрации Уфы и района.
- Дом будет включен во вновь формируемые адресные программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда исходя из условий формируемых программ, - рассказал Олег Александрович. - Принято решение предоставить дрова, очистить крышу от снега, дан еще ряд поручений. Без внимания эту пожилую женщину мы не оставим!
В ходе прямого диалога жители также оставляли свои вопросы, обращения, пожелания в письменном виде. Глава района обещал взять их на контроль.
По окончании мероприятия желающие задать вопросы лично имели возможность обратиться к представителям служб и управлений и получить разъяснения.
- Я благодарен нашим жителям за жалобы и предложения, за общение в социальных сетях. Подавляющее большинство поднимаемых проблем - жилищно-коммунальная сфера, - резюмировал Олег Котов. – Конечно, мы все понимаем, что в одночасье их решить невозможно. Но, как видите, работаем, многие вопросы решаем сразу, а подобные мероприятия будут проводиться регулярно.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
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Всего в районе проживают 86 456 человека, в Нижегородке - 18 937. В двух школах микрорайона учатся 1436 ребят, детские сады посещают 432 малыша.