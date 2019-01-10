Об артисте «Журавлиная песнь»

На сцене Театра оперы и балета прошел вечер памяти заслуженного артиста РФ, народного артиста РБ Шамиля Терегулова.
На сцене был показан балет в двух действиях «Журавлиная песнь» Льва Степанова и Загира Исмагилова, созданный по мотивам одноименной башкирской легенды. Когда-то в этом спектакле блистал Шамиль Терегулов. Четверть века он танцевал на сцене театра, создав немало ярких образов. А в 1990 году стал художественным руководителем.
С его именем связан подъем башкирского балетного искусства. Шамиль Ахмедович плодотворно работал как хореограф и постановщик. Он поставил спектакли «Пахита» Людвига Минкуса, «Тайну золотого ключика» Наримана Сабитова, «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана, «Голубой Дунай» Иоганна Штрауса, «Жизель». Терегулов понимал, что прежде всего нужно обогатить репертуар. С приглашенными специалистами возобновил «Сильфиду» Левенсхольда, сам восстановил «Вальпургиеву ночь», «Кармен-сюиту», «Шопениану». Он преподавал и ставил балеты в Турции и Японии, давал мастер-классы в США и Испании. Благодаря ему у театра сложились плодотворные связи с гениальным Григоровичем, поставлены шедевры балетного искусства - «Лебединое озеро», «Спартак», «Легенда о любви». Он был необыкновенно одаренной личностью, общительным, высокоэрудированным, добрым человеком. Таким запомнится всем, кто его знал, работал с ним.
На вечере зрители увидели воссозданный Терегуловым первый башкирский балет «Журавлиная песнь» в четвертой редакции. В спектакле танцевали наши премьеры - Гульсина Мавлюкасова, Ильдар Маняпов. Главную партию (роль Зайтунгуль) впервые исполнила лауреат и дипломант международных конкурсов Лилия Зайнигабдинова, в партии Юмагула дебютировал заслуженный артист Башкортостана, лауреат всероссийского конкурса Рустам Исхаков. Необыкновенно красивый балет, настоящий гимн любви и верности, остается жемчужиной театра, дарят зрителям самые светлые чувства.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.