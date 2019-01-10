Внимание - безопасности

В прошлом году на территории района произошел 161 пожар, в которых погибло и пострадало по 12 человек. По сравнению с 2017-м количество возгораний увеличилось. О работе отдела профилактики городского Управления пожарной охраны по Калининскому району рассказал начальник Александр Айдимиров.
- Печальная для района статистика – он вышел на первое место среди других и по количеству пожаров, и по числу погибших, и по количеству пострадавших. Кто же оказался в конце списка?
- Всего в Уфе за год произошло 684 пожара. Меньше всего случаев в Демском и Ленинском районах.
- Где чаще возникают пожары?
- На первом месте жилые дома. В 2018-м году 60 таких случаев. В лидерах также надворные постройки и садовые домики. По всем зарегистрированным пожарам проведены проверки и установлены причины возникновения. Основная - неисправность электрооборудования.
- А были ли поджоги?
- Да, они установлены в 13 случаях.
- В августе мы слышали о пожаре, в котором погибло четыре человека. Что стало причиной там?
- 25 августа в 00:52 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Фронтовых Бригад, 66. По прибытии на место дежурного караула было установлено открытое горение дощатого пристроя. В ходе тушения обнаружены четыре тела, в том числе один несовершеннолетний. Причина - нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
- А были ли случаи взрыва бытового газа?
- В сентябре в доме №65 по улице Черниковской. На 5-м этаже в трехкомнатной квартире на кухне произошел хлопок бытового газа. Огнем повреждено домашнее имущество. Повреждения газового оборудования и конструкции здания нет. Причина - нарушение правил эксплуатации оборудования. Квартиросъемщик находился в состоянии алкогольного опьянения.
- Какие профилактические мероприятия проводятся?
- Обследуем частные, многоквартирные жилые дома, проводим инструктажи с домовладельцами, квартиросъемщиками и членами их семей. Не оставляем без внимания и садоводческие некоммерческие товарищества. А в прошлом году обследовали постройки на 2 245 садовых участках. Совместно с отделами полиции, социальными службами организуем совместные рейды по адресам проживания граждан из «группы риска».
Мария АПКАРИМОВА.