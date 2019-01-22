Зарядиться холодом

В крещенскую ночь около двух тысяч уфимцев отважились окунуться в ледяную воду Солдатского озера в парке имени Якутова. Столбик термометра показывал -8 градусов, а тем временем в воде было 2 градуса выше нуля.
С утра представители Уфимской епархии прошли от храма св. Симеона Верхотурского до иордани в парке. Старший священник Михаил Визгалов освятил купель и пригласил желающих окунуться в прорубь.
У озера дежурили наряды полиции, бригады "скорой помощи" и отряд спасателей. Вышедших из воды горожан приглашали в обогреваемые палатки, где можно было переодеться и выпить горячий чай.
Ефим Пономаренко на крещенские купания приходит уже второй год.
- По сравнению со вчерашним днем, сегодня немного ветрено. Как и многие люди, я метеозависим, поэтому самочувствие было не очень хорошее. Но как только окунулся, настроение улучшилось, да и народу много, что также подбадривает, - делится впечатлениями он. – Заходить зимой в воду всегда сложно, каким бы опытным ты ни был. Однако, когда погружаешься, то уже совсем не холодно, а выходишь из проруби - и воздух становится приятнее. Стоит в первый раз это сделать, и вы уже не сможете остановиться.
Студент Аграрного университета Сергей Сайдин – "морж" со стажем, и купается он не только на Крещение.
- Выхожу из купели и не спешу одеваться, вытираюсь полотенцем и стою пару минут и наслаждаюсь, чувствую себя, как после бани. У опытных пловцов ощущения другие: к ледяной воде привыкнуть невозможно, каждый раз мы преодолеваем себя, но зато тренируем выносливость и со временем организм уже не испытает шок как впервые, - рассказывает молодой человек. – Иду в холодную воду для здоровья: повышается тонус, получаю силы и энергию на весь день.
- А как к этому пришел?
- Я не верил, что обычный человек может войти в ледяную воду. Изучил специальную литературу, пересмотрел много роликов в Интернете. И решил попробовать. Это случилось как раз на территории церкви, куда пришел с отцом. А он был против, чтобы я пошел в прорубь. Тогда священник поддержал меня, сказав, что раз есть желание, то обязательно нужно окунуться. Так и началась моя история моржевания.
- И ни разу не простывал?
- Купаюсь четвертый год и еще не приходилось болеть острыми вирусными заболеваниями, а простуда проходит легко и без лекарств.
- Что посоветуешь новичкам?
- При погружении в воду, бывает, что трудно выдохнуть: холодная вода сковывает тело, и хочется скорее выйти на сушу. Поэтому заходить в купель нужно спокойно и на выдохе, что позволит дыханию постепенно восстановиться. Вот тогда от процесса можно получить удовольствие.
С самого утра председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания РБ Александр Пенкин занимался организационными работами и также войти нырнуть в крещенскую купель.
- Для меня это особый праздник, ведь именно сегодня люди идут сюда с единственной целью, чтобы использовать природный фактор себе во благо. И каждый убежден, что в день Крещения произойдет очищение и омоложение организма. И самое главное, уходят страхи, связанные с погружением в воду, потому что человек понимает, что он не один, а в кругу таких же единомышленников, - говорит Александр Геннадьевич. – Наш девиз – зарядись энергией холода. Я всем объясняю, что заходить в прорубь нужно с хорошими мыслями, ведь они имеют свойство воплощаться: что заложил в голове, то и будет.
Тем, кто не смог в святой день окунуться в иордань, расстраиваться не стоит, искупаться можно и на протяжении всей зимы в парке им. Якутова.
- Сегодняшний праздник – подтверждение того, что окунуться в ледяную прорубь могут все. И после Крещения число желающих возрастает: они приходят к нам в клуб, а мы в свою очередь стараемся пропагандировать закаливание и зимние плавания как здоровый образ жизни. Естественно, увлекаться ледяной водой нужно без фанатизма и с правильным подходом, чему мы обязательно научим, - заключил Александр Пенкин.
Индира МАГДАНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.