Зарядиться холодом

Как рассказали ТАСС в комитете, городские власти предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности на строящихся станциях подземки. 21 января правительство города объявило о расторжении ...

Председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны и принес «присягу», сообщает Reuters. Как ...

Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

В ИРИ считают, что сайты таких организаций могут полностью прекратить работу, если соответствующее ПО не будет обновлено. О возможных проблемах с доступом к сайтам госструктур также предупреждали ...