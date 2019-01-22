Паря над грустью и печалью...

Нас у мамы с папой было трое - два мальчика и девочка, на которых никак не могли нарадоваться, - говорит участник Ленинградской блокады Юрий Владимирович Александров. - То конфеты запрячут по углам, то самодельные игрушки к пуговицам привяжут и ждут, когда мы заметим. А однажды под Новый год, наряженный в Деда Мороза отец зашел в квартиру с двумя тигрятами. Он работал директором зоопарка и принес их на трехмесячную передержку. Вот такие мгновения и помогли нашей семье пережить ужас, который ждал впереди...Юрий Владимирович признался, что не любит говорить на эту тему. На вопросы окружающих всегда находил один ответ: «Что может вспомнить шестилетний ребенок?». В этот раз сделал исключение, потому что круглая дата отмечается с того дня.- Круглая дата страданий... - говорит Юрий Владимирович. - Так в жизни бывает: большая дружная семья считает свой дом крепостью, а потом одним промозглым утром немецкий самолет на лету сносит его крышу. После этого мы вырыли в огороде землянки и спали там.По его словам, когда фашисты взяли в кольцо их родной Ленинград, жители до последнего не верили в этот страшный факт. У всех были продуктовые запасы, поэтому в первые полтора-два месяца паники не было, но потом немцы нанесли удар по Бадаевским продовольственным складам, и продукты были практически полностью уничтожены.- Голод – самое ужасное, что может произойти в жизни, - признается Юрий Владимирович. - Я был мальчишкой, но помню драки насмерть за краюху плесневелого хлеба. Жители варили ремни и стельки, тушили их сутками, чтобы кожа стала мягче, жевалась. Летом лужайки стали перепаханными полями, потому что вырывалась любая трава для использования в пищу. А потом снова и снова руками переминали землю, чтобы найти какие-то корневища.Блокадник вспоминает, что тогда было много таких домов, где дети жили в одиночестве. Так случалось потому, что родители отказывали себе в любой крошке и отдавали все своим чадам.- Однажды сосед угостил меня кусочком белого полупрозрачного «лакомства», похожего на студень. Это был уваренный охлажденный клейстер – мармелад, которым он баловал соседских детей, — вспоминает Александров. - И даже несмотря на это все, мама каждый вечер рассказывала нам сказки. Она могла плакать, смеяться, запинаться и даже прерываться каждые пять минут, а затем продолжать не с того, на чем остановилась, но все равно говорила. Теперь я понимаю, что она проявила не меньшее мужество чем отец на фронте.После того трагичного времени они с семьей переехали в Омск, а затем вернулись на родину. Жизнь потекла своим чередом, несмотря на то, Юрию Владимировичу и близким еще много лет снились эти мучительные дни. Повзрослев, он вместе со сверстниками отправился в армию. После окончил университет по специальности «Геолог – геофизик» и сделал это делом всей своей жизни. На вопрос, как судьба занесла блокадника в Башкирию, он отвечает с присущей людям с трудной судьбой простотой – «Влюбился!».Юрий Владимирович последовал примеру своих родителей и обзавелся большой семьей. Трое детей подарили ему троих внучат, с которыми он проводит большую часть свободного времени. Когда захлестывает вдохновение, блокадник пишет стихи о любви. Каждый год Юрий Александров ездит в родной, теперь уже Санкт-Петербург, чтобы встретиться со старыми друзьями и посетить Общество блокадников Ленинграда, заместителем председателя которого является.- С высоты своих лет хотелось бы пожелать сегодняшнему поколению не бояться жизни. Она так мгновенна, что не стоит зацикливаться на невзгодах! - говорит Юрий Владимирович.Юлия ГОЛОВИНА.