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Как отбиться от услуги?

Автор: cmanager от 22-01-2019, 09:14
Как отбиться от услуги?- Не первый месяц получаю квитанцию, где просят оплатить услугу диагностики ВДГО (внутридомовое газовое оборудование). Но мы с соседями не помним, чтобы ее кто-то проводил. Старший по дому ходил разбираться в управляющую компанию, но даже ему документы не показали, - пожаловался в редакцию житель дома №13 по улице Гончарова Виктор А.

Ответственность за состояние и безопасность ВДГО возлагается на граждан, которые обязаны заключать договоры на техобслуживание и ремонт системы со специализированными организациями. От лица собственников квартир должны выступать ТСЖ, УК, кооператив.

Работы по техническому диагностированию осуществляются в отношении оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

Поставка газа на неисправное оборудование недопустима, поэтому в случае отсутствия договора или уклонения собственника от заключения такого соглашения, поставка газа в квартиру или нежилое помещение не осуществляется даже в тех случаях, когда абонент исправно платит за потребленное «голубое топливо». Ведь без должного контроля могут последовать печальные последствия: аварии, утечки, взрывы. Другое дело, когда при обходе квартир почему-то не все собственники открывают двери специалистам. Кто-то справедливо опасается мошенников, но кому-то просто не хочется принимать «незваного гостя» и тратить на него время.

- Специалистами ООО «Газ-Сервис» на основании договора, заключенного с управляющей организацией УЖХ Калининского района, в 2018 году проведено техническое диагностирование внутридомового газового оборудования по адресу: улица Гончарова, 13, - сообщил первый заместитель главы администрации Калининского района Алик Велиев.

Агния АСТАФЬЕВА.
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Категория: Вторник

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