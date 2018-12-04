Спасатель с гаечным ключом

Соседи, что живут наверху, заливают квартиру, затоплен подвал многоэтажки, искрит щитовая. Когда случается подобный форс-мажор, мы в любое время суток звоним в аварийные службы. Кажется, что ожидание тянется вечно. Но аварийная бригада Управления жилищно-коммунального хозяйства прибудет вовремя.
Это должно произойти в течение 30 минут, но чаще укладываются в 10-15: пробок в ночном городе нет, а «спасатели» всегда наготове.
Раз на раз не приходится: бывает, дежурство выпадет спокойным – всего пять-шесть вызовов, а случается, что и не передохнуть. Чаще всего такое происходит во время опрессовок: к обычным неприятностям прибавляются порывы труб теплосети. Жильцы часто склонны преувеличивать масштаб происшествия, поэтому если заявки валятся как снег на голову, приходится отделять приоритетные. Это - залитые квартиры, засор системы канализации, искрение электрощитов. Приходится также устранять порыв трубы, течь радиатора, засоры. По выходным выходит до 20 заявок. Бригада универсальная: электрики, сантехники, газоэлектросварщики, дежурят сутки через трое. Бывает, застают агрессивных жильцов – мол, устраняйте неполадки живее. Но чаще благодарят, что прибыли вовремя и управились быстро.
На страже спокойствия жителей района находится объединенная диспетчерская служба под руководством Альбины Тагировой. Работу она знает изнутри – в УЖХ трудится вот уже 16 лет. Все заявки поступают в систему «блокнот 24». Программа регистрирует ее, выдавая точное время. Должники сразу же высвечиваются красной линией. В случае серьезных аварий к ним, конечно, придут на помощь. Но если, к примеру, небольшая неполадка, - исправляй сам. Или хотя бы начни выплачивать задолженную сумму.
- Работу в диспетчерской доверили самым ответственным, - пояснил директор УЖХ Каусар Хафизов. - На смену выходят старший диспетчер и младший, который только принимает звонки, первый же руководит работой при серьезных авралах и немедленно должен сообщить мне, несмотря на время суток. В последние время тревожных звонков все меньше: ветхий жилой фонд капитально ремонтируют. А в случае, если все-таки приходится отключать от водоснабжения дом-два, то прилагаем все силы, чтобы возобновить его.
Работники аварийно-диспетчерских служб – люди, привычные к стрессовым ситуациям.
Начальник АДС Рушан Мустаев трудится почти 15 лет, говорит, что бывали случаи, когда приходилось отключать отопление целого квартала. Когда жители района мирно спят, дежурные мастера устраняют порывы.
Айрат Латыпов по окончании авиационного института стал трудиться пошел рядовым сотрудником ЖЭУ и не прогадал: получил квартиру, дослужился до главного инженера. Но сейчас перешел в электромонтеры.
- Самое трудное – найти с жильцами общий язык, - говорит он. – Я всегда стараюсь поставить себя на их место. К сожалению, немало у нас одиноких стариков. Случается, что не могут лампочку ввернуть, конечно, относимся к ним с пониманием.
Бригадир Илдар Гатауллин на «боевой вахте» вот уже 30 лет, недавно его труд отметили Почетной грамотой администрации города. Он вспоминает интересный случай, произошедший осенью. Молодожены, квартиру которых затопило, с юмором восприняли временное бедствие.
- Представляете, возвращаются поздно вечером после похода в лес с корзинками грибов и только зашли в квартиру, как на них обрушился водопад, – рассказывает Илдар Хазиахметович. – Натяжной потолок какое-то время собирал воду, но потом все-таки прогнулся и лопнул, как огромный шар. Мы прибыли через пять минут и застали такую картину: парень с девушкой стоят по колено в воде, а вокруг них плавают подберезовики и подосиновики. Стоят и улыбаются. Мы спустились в подвал, перекрыли воду. Звоним в квартиру «обидчиков». Там еще одна заспанная молодая пара с маленьким ребенком. Оказалось, запустили стиральную машину и легли спать, а шланг отсоединился. Обычно «затопленные соседи» требуют от нас, чтобы составили акт. Отвечаем им, что не правомочны, пришлем мастера утром. Ну а здесь люди договорились мирно. Все бы так!
Аварийщики уже привыкли к ночной жизни, коллектив стабильный, никто не ищет на стороне лучшей жизни. В бригаде Илдара Гатауллина и победитель конкурса профмастерства кровельщик-плотник Вазир Гарифуллин, стаж которого – 40 лет. Пополнилась бригада молодым сварщиком Алексеем. Так сработались, что понимают друг друга с полуслова.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.