Спасатель с гаечным ключом

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Путин подписал закон о любительском рыболовстве Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о любительском рыболовстве, закрепляющий особенности правового регулирования в данной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Володин предложил обсудить актуальность Конституции Володин отметил, что нужно понять, насколько актуальна действующая Конституция. Спикер Госдумы пояснил, что в этом году основному российскому закону исполнилось 25 лет. По его словам, можно было бы ...