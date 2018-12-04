Неповторимость зимней сказки

Вчера, в первый по настоящему морозный декабрьский понедельник в ГКЗ «Башкортостан» прошло новогоднее представление для наиболее одаренных учащихся столичных школ.
- Меня зовут Аделина Ялалова, - робко рассказывает о себе девятилетняя девчушка. И это понятно, не часто ей приходится давать интервью под прицелом объективов телекамер.
- На самом деле у нее существует свой собственный мир, в котором она творит сказку, - помогает юной художнице ее наставница. А в последнее время она стала раскрывать его и в танце....
А вот Виктор Павлов щеголяет в парадной форме кадетского училища:
- Я из Шаранского района, приехал учиться в школу-интернат с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Пока еще только первокурсник, но уже в феврале у нас будут первые прыжки с парашютом...
Таких историй на этот раз собрался полный зал. Ведь сегодня сюда пришли 850 юных уфимцев – отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, лауреаты фестивалей художественной самодеятельности. Правда пока еще главное действие проходит не в нем: в правом крыле здания под незабываемую мелодию группы «ABBA» «Happy New Year» малыши под руководством опытных мастеров пробуют свои силы в бисероплетении, а в левом для более старших проходит настоящая дискотека. Но основное внимание приковано к вестибюлю второго этажа, где у нарядной елки замерли в алых казачьих костюмах танцоры группы эстрадного балета «Кредо». И ровно в 11 часов их фигурки ожили и пустились в пляс под шутливую песню «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты».
- Ну а теперь вы к празднику готовы? – спросил ребятишек ведущий.
- Готовы!!! – казалось, прокричал весь вестибюль.
- Тогда давайте все вместе подымем волшебные палочки и произнесем волшебные слова: «Мандаринус!», «Подаркус!». Ну а если где что сломается, мы всегда сможем сказать: «Ремонтус!» и тогда все наладится...
Но вот прозвучали предупреждающие звонки, и дети потянулись в зал, где их ожидала встреча со сказкой.
- Дорогие ребята, мамы, папы, бабушки и дедушки! – приветствовала их заместитель главы городской администрации Алина Сулейманова. - Вы для нас самые лучшие жители нашей замечательной Уфы. Пусть в следующем году у вас все будет прекрасно, А также позвольте передать вам поздравление главы администрации нашего города Ульфата Мустафина. Он надеется, что в 2019 году вы также хорошо будете слушаться своих мам и пап, и тогда все ваши пожелания и мечты обязательно сбудутся.
Ну а затем погас свет, стены концертного зала превратились в большие экраны, и дети потянулись навстречу сказке. Ведь их ожидала главная часть праздника - представление «Новый год наоборот». Многие из пришедших ребят такого еще никогда не видели. Грандиозные декорации, красочные костюмы и 3D-проекция. Необычен и сюжет. Лето поссорилось с Зимой, а Снегурочка поменялась местами с Листвяночкой - девочкой, которая знает все о Лете. Но завершилась история, конечно, благополучно: Холод и Жара смогли найти компромисс и вернуть детям новогодний праздник.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
dzecko@mail.ru.
Фото Валерия ШАХОВА.