Пациенты Тимура Римовича, привыкшие видеть его в белом халате, не догадываются о его второй жизни – на экране. Представить своего врача в роли бандита вряд ли придет им в голову.

Тимур Акбашев – потомственный стоматолог, с 2003 года работает зубным техником, с 2016-го - после окончания Медуниверситета - стоматологом-ортопедом. Его пациенты люди разного возраста, и ко всем нужен индивидуальный подход.
- Врач должен в первую очередь быть профессионалом, - считает Акбашев, - а во вторую - психологом, интересным собеседником: уметь, так сказать, зубы заговаривать, а между тем выполнять свою работу. Человека надо выслушать, убедить его, что современная медицина позволяет сделать процесс безболезненным, словом – сломать стереотипы, чтобы в следующий раз пациент пришел к тебе без страха. Актерское мастерство здесь тоже не помешает.
В свое время Тимур посещал театральный кружок. Это было в юности, но два года назад его родственник Роберт Хизяев задумал снять фильм…
Акбашев его безоговорочно поддержал.
- Съемки продолжались два месяца, - рассказывает он, - роль у меня была небольшая, но чтобы ее сыграть, пришлось вживаться в образ, придумывать себе для достоверности криминальную биографию, не обошлось и без импровизации. Все это настолько захватывает, что хочется повторить.
Короткометражный фильм «Заказ» заметили, состоялся его прокат в нескольких залах города.
Сказать, что на следующий день Тимур Акбашев проснулся знаменитым, нельзя, но первый опыт в кинематографе позволил взглянуть на жизнь совсем с другой стороны.
Теперь в его планах - освоить азы и актерской профессии.
Светлана ЯНОВА.