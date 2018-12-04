Куда несет нас склон? На выси!

«Впервые встав на сноуборд, перестаешь управлять своим телом, и даже ровная дорога кажется ухабистой!» - делится старший тренер РБ по сноуборду, тренер Спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту Наталья Кизина. За спиной профессионала - девять лет с крутыми виражами и маневрами, а она до сих пор вспоминает, как тринадцатилетней девочкой решилась на свой первый спуск.Тело и сноуборд - непослушные, а склон - слишком крутой… И до чего же больно падать «с горы»! В таком настроении уходит новичок.- А на следующий день он просыпается с мыслью, что больше не может без чувства полета, - рассказывает Наталья Викторовна. - Когда ты скользишь по склону, а на тебя стремительно надвигается леденящая красота просторов лесных массивов с бирюзовыми елями, озаренными слепящим солнцем, можно потерпеть и кувырки. Моя первая «волшебная» доска была жесткой, что осложняло тренировки, сегодняшний же сноуборд – мягкий и податливый. Главная проблема моих воспитанников в том, что они по началу не сгибают ноги во время спуска и излишне наклоняют корпус. Зато когда они себя преодолевают, второе дыхание движет к блестящим результатам.«Приручить» сноуборд – задача не из легких. Твердо стоять на ногах, когда все вокруг мелькает и ветер обжигает лицо – целое искусство, которым ребята овладевают буквально за год. Изнурительные прокаты приближают к заветной мечте – виртуозным трюкам со снежной волной и сальто. По словам Кизиной, порог отделения могут переступить ребятишки от шести до одиннадцати лет.- Практикую индивидуальный подход: если раньше ребенок уже вставал на доску, то даю задания более сложные, чем остальным новичкам. Стараюсь стать другом для каждого маленького сноубордиста.Под руководством Натальи Кизиной занимаются четверо ребят в подразделении высшего мастерства и двенадцать – на тренировочном этапе. Занятия проходят регулярно и приносят свои плоды: подопечные являются победителями и призерами первенств мира, Кубка Европы и международных стартов. Наталья Викторовна служит им примером – она одержала победу в ски-кроссе на чемпионатах России и мира и участвовала в качестве тренера на кубках Европы и мира.Одно из последних масштабных соревнований – Российско-Китайские молодежные зимние игры, которые в декабре состоялись в столице республики.- На базе нашей школы проходили состязания в «Альпийских дисциплинах» - параллельный слалом и параллельный слалом-гигант, а также в «Фристайл-дисциплинах», которые были представлены прыжками с трамплина. В первых состязались по восемь мальчиков и девочек как от России, так и от Китая, а во вторых расклад был – три девочки на три мальчика. Во всех дисциплинах наши спортсмены блеснули высокими результатами. Не зря три месяца готовились к схватке!Затрагивая тему недостатков республиканского сноубординга, Кизина отмечает вот что:- Не раз слышала ошибочные мнения родителей, которые отказывали ребенку в занятиях. Одни считают, что во время передышек дети мерзнут, сидя на досках, хотя сноуборды не обледеневают. Другие полагают, что этот вид спорта травмоопасный, не догадываясь о том, что все зависит от подхода тренера.Возвращаясь мыслями к истокам своих снежных приключений, Наталья Викторовна признается, что не сразу определилась с выбором своей профессиональной стези. Какое-то время наряду со сноубордом увлекалась горными лыжами. После того, как на чемпионате мира получила травму, решила расстаться со спортом и отправилась за границу. Она работала в разных сферах, но по закону сюжета известной пьесы Метерлинка «Синяя птица» в конечном счете поняла, что за счастьем не нужно ехать за тридевять земель, поскольку зачастую оно живет у тебя дома.- Буквально живу работой, поэтому когда у меня спрашивают о чем мечтаю, не задумываясь, отвечаю: «Одержать победу в ближайших состязаниях». С 10 января – Всероссийские соревнования в Уфе, а потом – в Миасе. В феврале нас ждут «Дети Азии» на Сахалине, – говорит Наталья Кизина.Юлия ГОЛОВИНА.