Почти рождественская история

Каждый ребенок мечтает о чуде, особенно под Новый год. Глава администрации района Олег Котов на время стал волшебником, посещая многодетные семьи и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.
- Я веселый Дед Мороз, гость ваш новогодний. От меня не прячьте нос, добрый я сегодня, - приветствовал Софью сказочный персонаж с внучкой, роли которых исполняли сотрудники отделения Республиканского ресурсного центра «Семья». Вместе с главой и его заместителем Мирхатом Казаргуловым они зашли в гости к Кондукторовым. Получив подарок, Софья поблагодарила их. По словам ее мамы, Александры Васильевны, она с детства страдает ДЦП, но семья делает все, чтобы преодолеть болезнь. Почти каждый месяц девочка с мамой ездят в реабилитационные центры и санатории, делают массаж, лечебную физкультуру и другие процедуры. Мама сама прошла курсы массажистов, дефектологов и теперь может проводить оздоравливающие сеансы. По профессии она – виолончелист Национального симфонического оркестра РБ, папа Роман – дирижер, но из-за финансов ему пришлось освоить специальность менеджера. Познакомились они еще в училище искусств, кроме Сонечки, воспитывают одиннадцатиклассницу Полину и четырехлетнего Мишу.
Средняя дочь, оправдывая наследие музыкальных родителей, часто выступает на концертах: поет, играет на фортепьяно и укулейке – гавайской гитаре.
- Стараюсь, чтобы Соня часто бывала на публике, привыкала к вниманию. Преодолевать трудности мне помогают сцена, которая приучила меня держаться с высоко поднятой головой на людях, и муж, на которого я могу положиться. Недавно нам выделили земельный участок под строительство – теперь мечтаем о новом уютном доме, - говорит мама.
Соня учится в специнтеранте на «отлично», учителя приходят заниматься на дом. Большим подспорьем для развития ребенка стал реабилитационный центр «Мархамат», где девочку обучают развивающим искусствам. Александра Васильевна с гордостью показала аппликации: кошечки из ниток, бумажный новогодний домик.
- Чем старше ребенок, тем меньше возможностей, - вздыхает мама.
Они стараются выбраться на улицу, гуляют в парке «Ватан», ездят на елки, но взрослеющую тринадцатилетнюю девочку ей поднимать все тяжелее.
Когда диагноз был поставлен, доктора предупредили: «Все, что будет уметь ребенок, будет результатом вашего труда». Сейчас Сонечка, хоть и с трудом, умеет считать, даже по-английски, знает буквы, хорошо разговаривает.
- Спасибо тем, кто уделяет нам внимание, - благодарит мама Саша. – Приход в гости самого главы с поздравлениями случился в первый раз, мы тронуты.
Также она отметила, что поддержка людей, благотворительных фондов помогает им в жизни. Недавно анонимный меценат купил подарки для детей-инвалидов и передал их в отделение ресурсного центра «Семья».
В своем письме Деду Морозу Софья написала о мечте – бумбоксе, который бы позволил ей слушать музыку во время бесконечных поездок в реабилитационные центры. Время до Нового года еще есть, как есть и надежда, что она сбудется.
Подарки из рук главы районной администрации в тот день получили еще четырнадцать детей. По традиции они рассказали стихотворения, кто-то даже спел и сыграл на музыкальных инструментах.
- Встретили нас очень радостно и тепло. Дети сразу же пошли открывать подарки и смотреть, что там интересного внутри, - поделился впечатлениями Олег Александрович. - Так приятно видеть в глазах детей то знакомое чувство из детства - веру в чудеса. Любите своих детей и берегите их. Всех с наступающим Новым годом!
Зиля БАДРИЕВА.