Ярче, чем в Индии

До главного праздника зимы остались считанные дни. Прилавки магазинов стремительно пустеют, город тонет в праздничной суете. Мандарины, шампанское, салат «оливье». И, конечно же, «Ирония судьбы». Все это – давно привычные нам штампы. И все же Новый год – время чудес и сказок, светлых надежд и ожиданий. Об этой составляющей праздника вспомнили жители микрорайона «Яркий», пришедшие на открытый утренник .
Объединившее детей и взрослых действо было организованно застройщиком микрорайона и Управляющей компанией. Центром торжества стала нарядно украшенная елка. Пока одни местные жители участвовали в познавательных конкурсах, другие веселились. А третьи с удовольствием обживали ледовый городок.
- Безусловно, в этом есть дань нашим народным традициям. Ледовые крепости и снежные горки – как же еще в морозы веселиться ребятне в нашей стране? Тем более это актуально сейчас, когда школьники все больше сидят в планшетах и компьютерах, - говорит местный житель Денис Иволгин.
Вот и сейчас матовые экраны гаджетов погасли. Зато загорелись румянцем щеки ребят. Оказалось, что они не прочь поучаствовать в музыкальной программе. А девчата весьма искусны в росписи имбирных пряников. Прямо на глазах любимое детьми и взрослыми печенье обретало новые цвета и формы. Вместо красок кулинарные художницы использовали разноцветную глазурь. Выпечка получилась не только красивой, но и вкусной!
Пожалуй, самой интересной была «интернациональная» часть программы. В ее рамках ведущие рассказали о том, как Новый год отмечается в разных странах мира. Россию, например, в этом плане считают уникальной: праздник можно отметить несколько раз в разных часовых поясах. Но в странах Юго-Восточной Азии его отмечают трижды: по европейскому, местному и китайскому обычаям. Таков, например, Таиланд. Елку там не наряжают, зато украшают дома и поливают друг друга водой – на удачу. А праздник Согкарн, отмечаемый в начале весны, очень схож с индийским аналогом – Гаура-пурнимой. Своими воспоминаниями об этом событии поделилась еще одна демчанка, путешественница Гульнара Хамитова.
- Однажды мне посчастливилось посетить Индостан как раз в первых числах марта. Дело было пару лет назад в Бенгалии. Вот уж где гуляния – поистине всенародные! По традиции, в этот день они наводят чистоту в домах и храмах, навещают друзей и родственников, угощают друг друга вкусными блюдами. Меня как гостью из дружественной России встретили молочными сладостями. На улицах в это время не протолкнуться – всюду торжественные процессии и шествия. Женщины украшают себя цветочными гирляндами, что считается очень благоприятным. Алкоголь там практически не продается. Но атмосфера всеобщей радости такая, что запоминаешь надолго, - рассказала девушка.
В реальность Нового года по-российски нас вернули его главные герои – Дед Мороз и Снегурочка. Заводной хоровод вместе с ними показал: веселиться умеют и в морозной Уфе! Завершилось торжество традиционно – подарками.
Егор СОЛНЦЕВ.
Корзинка:
Наплясавшись вокруг елки, дети и взрослые делали с Дедушкой Морозом и Снегурочкой памятные селфи. А уже потом рассказывали волшебнику о своих самых сокровенных мечтах.