Мэрия Уфы поможет родственникам погибших в Соликамске шахтеров

Пресс-служба мэрии сообщила, что администрации Уфы окажет всестороннюю помощь семьям погибших в Соликамске шахтеров.
Мэр Ульфат Мустафин выразил соболезнования:
- От лица всех жителей Уфы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара на шахте «Уралкалия», произошедшего в городе Соликамске Пермского края. Со своей стороны и со стороны Администрации Уфы окажем всемерную помощь. В эти непростые дни я желаю стойкости и душевных сил родственникам и близким погибших.
22 декабря произошло задымление в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске Пермского края. Огонь вспыхнул при проведении работ по армированию вентиляционного горизонта в стволе № 4. Рабочие находились на глубине более 360 метров. В стволе шахты работали 17 человек, из них восемь горняков успели эвакуировать, а девять остались под землёй.
В числе погибших трое жителей Башкирии, двое из них уфимцы – Сергей Томшин и Антон Абрамов.
У погибшего Антона Абрамова, 1980 года рождения, остались двое несовершеннолетних детей. У Сергея Томшина, 1961 года рождения, также остались два сына – Ярослав и Александр.
Согласно распоряжению врио Главы республики, каждая из семей погибших в шахте рабочих из Башкирии получит по одному миллиону рублей.
Организована поездка и сопровождение родственников погибших в Соликамск с сотрудниками муниципалитета и дежурными врачами. Кроме этого, администрация города окажет родственникам жертв трагедии помощь в организации похорон.