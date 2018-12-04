Гимнастический флешмоб

Вчера на столичном железнодорожном вокзале сказали: «Наркотикам – нет!». Организовали акцию Башкортостанская пригородная пассажирская компания и Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ.
Во флешмобе участвовали около 100 учащихся колледжей, школ и работников пригородной компании.
Под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика» ребята исполнили танцевальные и спортивные номера.
- Не ожидали такого импровизированного концерта. Очень понравилось выступление школьников.Хорошо, что железнодорожники и полицейские уделяют внимание данной проблеме, – рассказывает Елена Промыслова.
Правоохранители же в свою очередь рассказали юным пассажирам о вреде наркотических средств и последствиях их употребления.
И это уже не первая совместная акция правоохранителей и железнодорожников. В вагоне городской электрички, следующей по маршруту: Дема – Уфа – Шакша, полицейские рассказали о вреде наркотиков и продемонстрировали работу лабрадора Фокси, нашедшего муляж наркотического вещества.
- Мы благодарны пригородной пассажирской компании за помощь и содействие в проведении акции. Следующую мы планируем провести в поезде «Легенда Урала» по маршруту Уфа - Новоабзаково, – отметила одна из организаторов, сотрудница Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ капитан полиции Мадина Хусаинова.
По словам генерального директора БППИ Игоря Поляева, пассажирами пригородных электропоездов в основном являются студенты и школьники, поэтому именно антинаркотической профилактике уделяется пристальное внимание.
Причем надо признать, что вокзальные пространства стали площадками для проведения культурно-просветительской работы не только в республике, но и в других регионах присутствия пригородной пассажирской компании. Сергей СПАТАР.
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